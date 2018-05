Air Italy accelera sulla pista di Malpensa

Air Italy vola nel futuro - a Malpensa atterrato il nuovo Boeing 737 Max : Su questo volo ospiteremo sia i passeggeri in arrivo dal mondo e diretti via Milano in Sicilia, in Costa Smeralda, a Roma, a Napoli o in Calabria, sia i passeggeri italiani che vorranno volare dal ...

Air Italy presenta il primo Boeing 737 MAX in nuova livrea : Il nuovo velivolo Boeing 737 MAX presenta cabine moderne e spaziose, un'economia operativa notevole e una maggiore efficienza nei consumi. Il velivolo prevede anche una cabina di Business Class e ...

Air Italy : debutto a Malpensa per primo 737 Max (2) : (AdnKronos) – ‘è davvero un momento straordinario assistere al lancio di una nuova era nell’aviazione italiana. Il touchdown del primo Boeing 737 MAX di Air Italy nella nuova livrea a Milano segna l’inizio di una nuova esperienza di viaggio per i clienti italiani. Non solo siamo lieti di partecipare a questo momento memorabile, ma siamo lieti di supportarlo pienamente grazie anche ai cinque Airbus A330-200 che passeranno ...

Air Italy : debutto a Malpensa per primo 737 Max : Roma, 14 mag. (AdnKronos) – Debutta il primo 737 Max di Air Italy. Dopo la consegna avvenuta lo scorso 11 maggio la compagnia presso il ‘Boeing Future Flight” di Everett (Seattle), l’aereo nella nuova livrea è atterrato questa mattina a Malpensa, accolto dal tradizionale ‘battesimo” delle squadre dei vigili del fuoco aeroportuali. Air Italy è la prima compagnia aerea italiana ad avere nella sua flotta il 737 ...

Il primo Boeing di Air Italy arriva a Milano : 'battezzato' dai Vigili del fuoco : E' il primo dei 50 veivoli che entreranno nella flotta entro il 2022. Lo scorso 11 maggio Air Italy ha ricevuto da Boeing il suo primo 737 MAX nella nuova livrea presso il "Boeing Future Flight" di ...

Air Italy - a Malpensa il primo Boeing 737 Max 8 : Atterra a Malpensa il primo Boeing 737 Max 8 di Air Italy . Il nuovo aeromobile è stato consegnato a Everett, vicino Seattle, nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato Marco Rigotti, ...

Rossen Dimitrov entra in Air Italy : Teleborsa, - Rossen Dimitrov entrerà a far parte del top team esecutivo di Air Italy come Chief Customer Experience Officer. Oltre a definire il disegno del prodotto, del servizio e del catering di ...

Rossen Dimitrov entra in Air Italy : Rossen Dimitrov entrerà a far parte del top team esecutivo di Air Italy come Chief Customer Experience Officer. Oltre a definire il disegno del prodotto, del servizio e del catering di Air Italy, ...

Air Italy : Rossen Dimitrov entra in top team esecutivo : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Rossen Dimitrov entrerà a far parte del top team esecutivo di Air Italy come Chief Customer Experience Officer. Ad annunciarlo è la compagnia in una nota. Oltre a definire il disegno del prodotto, del servizio e del catering di Air Italy, Rossen sarà responsabile della gestione di tutto il frontline e sarà cruciale nel definire gli standard di servizio e di prodotto di Air Italy, svolgendo un ruolo fondamentale ...

Air Italy : Rossen Dimitrov entra in top team esecutivo (2) : (AdnKronos) – ‘Sono entusiasta – dichiara Rossen Dimitrov – di lavorare non solo per un progetto che trae ispirazione da Qatar Airways, un marchio che è rinomato in tutto il mondo per la sua qualità e la sua dedizione alla creazione di momenti memorabili per i clienti, ma anche alle mie radici europee. Ci sono compagnie aeree che seguono e altre che guidano, e sono entusiasta di mostrare al mondo che Air Italy non solo è ...

AirItaly - pronti al decollo : ecco il primo aereo : Per ora il decollo è soltanto social. Ma il primo aereo di AirItaly è pronto: vernice fresca e un piano di volo già programmato e impegnativo. I colori sono nuovi, quelli che sanciranno definitivamente la morte di Meridiana e la risurrezione della compagnia aerea sarda sotto la protezione di Qatar Airways, che della vecchia società ha rilevato il 4...

Air Italy - Neil Mills è il nuovo Chief Operations Officer : Teleborsa, - Air Italy ha nominato Neil Mills quale Chief Operations Officer della neonata compagnia aerea. Professionista dell'aviazione con ampia esperienza e relazioni nell'industria del trasporto ...

Air Italy - Neil Mills è il nuovo Chief Operations Officer : Air Italy ha nominato Neil Mills quale Chief Operations Officer della neonata compagnia aerea . Professionista dell'aviazione con ampia esperienza e relazioni nell'industria del trasporto aereo, sia ...

Air Italy : sigla accordo di codeshare con Qatar Airways : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – Air Italy e Qatar Airways hanno siglato una partnership di code-share, attiva da oggi, per offrire ai clienti di entrambe le compagnie un servizio di connettività avanzata tra le sette principali destinazioni in Italia, il Qatar, le Maldive e Singapore. In base all’accordo, infatti, il codice “IG” di Air Italy sarà posto sui voli Qatar Airways tra Doha e Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Pisa e ...