Air France-KLM adotta una governance transitoria

Air France non è Alitalia. Perché le rotte delle due compagnie non si incrociano : Alitalia e Air France rappresentano le vestigia di un’epoca non rimpianta in cui le compagnie di bandiera erano i monopolisti dei cieli (grazie anche al ferreo cartello mondiale della Iata), che imponevano prezzi assurdamente gonfiati. Il trasporto aereo era riservato a pochi eletti e i sovrapprofitti alimentavano una pletora di greppie scandalose e di sprechi plateali. In Italia, per di più, lo sfacelo veniva esacerbato da ricatti (sotto forma ...

Perché Air France non è Alitalia : ... come Alitalia; i lavoratori hanno respinto con referendum un accordo sindacale, esattamente come lo scorso anno i lavoratori di Alitalia; il ministro Francese dell'economia Bruno Le Maire ha ...

Air France - KLM - passeggeri in calo nel mese di aprile : Teleborsa, - Flusso di passeggeri in calo nel mese di aprile per il gruppo Air France-KLM , Air France, KLM, Transavia, HOP!, . Complessivamente il numero di passeggeri che ha usufruito dei servizi ...

alitalia google Air france lufthansa : Parliamo di aerei. Di linee aeree. La crisi dell’alitalia si trascina da anni, anzi da decenni. Quella gravissima di AirFrance è invece notizia di questi giorni. I margini di profitto di quasi tutte le compagnie aeree si sono ridotti ai minimi termini. Eppure non è un settore condannato. Anche qui, il digitale può essere la salvezza, in molti casi lo è già. Qualche giorno fa Joe Leader, che è il ...

Il destino comune di Air France e Alitalia : Le due compagnie aeree hanno storie parallele e simili. Ora il ministro Francese le Maire ha dichiarato che lascerà la compagnia al suo destino. Da noi la palla passa al prossimo Governo. Ma la ...

Nuovo sciopero Air France - il 15esimo in due mesi : Per il ministro delle Finanze Le Maire è in gioco il futuro della compagnia franco olandese. La scorsa settimana i dipendenti hanno bocciato il referendum sull'aumento salariale e si è dimesso il Ceo ...

Air France senza pilota ora si avvita anche in Borsa : Scossa dalle turbolenze sindacali, Air France-Klm comincia ad avvitarsi anche in Borsa: il titolo ieri ha lasciato sul terreno del listino di Parigi il 9,8% a 7,3 euro, dopo aver toccato un ribasso del 14 per cento. Si tratta del tonfo peggiore dall'ottobre del 2008, più di nove anni a questa parte.La compagnia si trova in mezzo alla tempesta: gli scioperi continuano, l'amministratore delegato Jean-Marc Janaillac se n'è andato a seguito della ...

Air France - sindrome Alitalia crolla in Borsa e perde il 10% : Ieri quindicesimo giorno di sciopero, cancellato un volo su cinque A febbraio i vertici di Air France-Klm vantavano conti record per il 2017, la svolta per il gruppo. E per quel matrimonio tra i ...

Il 'governo neutrale' di Mattarella e la crisi di Air France. Le notizie del giorno in breve : Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, chiede ai lavoratori in sciopero di "essere responsabili".

Bufera Air France - Ceo si dimette. Il titolo crolla in Borsa : L'amministratore delegato Jean-Marc Janaillac lascia dopo la bocciatura dell'accordo salariale. Nuovi scioperi

Air France rischia grosso : L'amministratore delegato se n'è andato, gli scioperi continuano, il titolo è crollato in borsa, il governo dice che si rischia il fallimento The post Air France rischia grosso appeared first on Il Post.

Air France come Alitalia? La crisi è sempre più nera : Il ministro dell'Economia Bruno Le Maire ha avvisato che 'è in gioco la sopravvivenza di Air France' ma che 'non sarà lo Stato a pagare i suoi debiti'. Posizione ribadita anche nel corso di un'...

Air France-KLM crolla in Borsa dopo dimissioni CEO e dichiarazioni Le MAire : Il Ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire ha dichiarato che "è in gioco la sopravvivenza di Air France" ma che "non sarà lo Stato a pagare i suoi debiti". La scorsa ottava il Presidente e ...