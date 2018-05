Aida Nizar Tornerà nella casa per fare visita agli ex coinquilini? Grande Fratello 2018

Incidente osé da Barbara D'Urso : Aida Nizar fa scandalo in fascia protetta Video : Ieri, domenica 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Barbara D'Urso Domenica Live. Come di consueto, da quando è incominciata la nuova edizione del Grande Fratello di cui la D'Urso ne è conduttrice, i temi maggiormente trattati all'interno delle sue trasmissioni riguardano gli avvenimenti accaduti all'interno della casa più spiata d'Italia. Ultimamente, nell'occhio del ciclone vi è Aida Nizar, la vincitrice del ...

Aida Nizar a Domenica Live/ Video - pronta per rientrare in Casa : “Io lavoro per il pubblico…” : Aida Nizar, ospite della puntata di Domenica Live di ieri pomeriggio, è stata protagonista di un incidente sexy insieme a Barbara d'Urso. I dettagli del suo siparietto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:39:00 GMT)

Aida Nizar fuori di seno : siparietto trash a Domenica Live : ROMA - «Sono ancora più carica, con più voglia di vivere, con più voglia di godere, con più voglia di comunica che dobbiamo adorare la nostra vita. Quando uno...

GF 2018 - gli sponsor abbandonano e Aida Nizar torna su Instagram : Al GF 2018 è fuga degli sponsor: BellaOggi ha abbandonato, altri si stanno dissociando e naturalmente dietro tutto questo ci sono delle polemiche legate al reality show e che stanno dacendo parecchio scalpore. Come commenterà questo fatto Barbara d'Urso? Anche stavolta dirà che è un fatto che non succedeva da anni e che è accaduto con il suo ritorno alla conduzione? O forse stavolta sarà meglio non alludere al suo ritorno al GF, non conviene ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar a Domenica Live : "Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il pubblico mi ha protetto dalla cattiveria" : Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello 15, Aida Nizar è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live e lo show è stato, ovviamente, assicurato. L'esuberante star dei reality show proveniente dalla Spagna è tornata nello studio del programma Domenicale di Canale 5 più carica che mai:prosegui la letturaGrande Fratello 15, Aida Nizar a Domenica Live: "Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il ...

Aida Nizar a Domenica Live : “Il pubblico mi ha protetto dal branco” : Domenica Live: Aida Nizar si racconta dopo il Grande Fratello Accolta con il suo famoso motto ‘Adoriamo la nostra vita’, Aida Nizar ha fatto il suo ingresso nello studio di Domenica Live. È stata eliminata a sorpresa dalla casa del GF 15 scatenando il web. Il ciclone spagnolo Aida Nizar ha dichiarato di essere ancora più carica, con più voglia di vivere e godere: “Quando uno sta bene con se stesso nessuno può fargli del ...

Aida Nizar fuori di sen0 a Domenica Live : torna al GF e replica alle accuse : Domenica Live: Aida Nizar rientra nella Casa del Grande Fratello Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Aida Nizar è ospite a Domenica Live. Nella puntata di Domenica 13 maggio 2018, l’ex gieffina piomba dalla D’Urso e subito si inginocchia a terra per ringraziare il pubblico. Poi, con queste parole, la showgirl fa una precisa richiesta ai […] L'articolo Aida Nizar fuori di sen0 a Domenica Live: torna al GF e replica ...