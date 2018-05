Aida Nizar | Ho la prova del call center di Luigi Favoloso Rientra nella

Grande Fratello 2018 : squalificato Luigi Favoloso - eliminata Mariana/ Diretta : Barbara D'Urso vs Aida Nizar! : Grande Fratello 2018, Diretta e anticipazioni quinta puntata: chi sarà eliminato? Luigi Mario Favoloso contro tutti, uscirà dal gioco per riprendersi la sua Nina Moric?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:36:00 GMT)

Luigi Favoloso squalificato. Aida Nizar : “Sei un diavolo” : Aida Nizar contro Favoloso: Luigi espulso dal GF 15 Anche questa quinta puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello non è certo stata avara di emozioni. Difatti ad inizio puntata Stefania Pezzopane è entrata nella casa più spiata dagli italiani per fare una sorpresa al suo compagno Simone Coccia Colaiuta. Successivamente ad entrare nella dimora gieffina è stata Nina Moric, la quale ha avuto un durissimo scontro con il suo ex ...

Anticipazioni Gf 15 : Aida Nizar fa ritorno in Casa per un confronto : È tutto pronto per la quinta puntata del Grande Fratello 15 che andrà in onda proprio questa sera in prima serata su Canale 5 alle ore 21:20. Nel corso della diretta entrerà nella Casa la simpaticissima concorrente iberica, Aida Nizar, eliminata la scorsa puntata dopo aver perso al televoto con il 51% dei voti. La vulcanica concorrente avrà modo di varcare di nuovo la porta rossa per avere un nuovo faccia a faccia con i suoi compagni d'avventura ...

Colpo di scena! Aida Nizar rientra nella casa del Grande Fratello! : Aida Nizar rientra nella casa del Grande Fratello. La vulcanica spagnola entrerà per chiarire con qualcuno? Varcherà la porta rossa solo per qualche minuto? Scopritelo voi stessi! Il ciclone Aida Nizar colpisce ancora. I detrattori del programma Grande Fratello hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno appreso che la soubrette spagnola è stata eliminata dalla casa più spiata dagli italiani. Molti invece speravano che al suo posto uscisse ...

Aida Nizar/ Tornerà nella casa per fare visita agli ex coinquilini? (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar è uscita dopo poche settimane dalla casa del Grande Fratello 15. Ma fuori dal reality la provocatrice ha trovato l'affetto del pubblico.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 10:30:00 GMT)

Incidente osé da Barbara D'Urso : Aida Nizar fa scandalo in fascia protetta Video : Ieri, domenica 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Barbara D'Urso Domenica Live. Come di consueto, da quando è incominciata la nuova edizione del Grande Fratello di cui la D'Urso ne è conduttrice, i temi maggiormente trattati all'interno delle sue trasmissioni riguardano gli avvenimenti accaduti all'interno della casa più spiata d'Italia. Ultimamente, nell'occhio del ciclone vi è Aida Nizar, la vincitrice del ...

Aida Nizar a Domenica Live/ Video - pronta per rientrare in Casa : “Io lavoro per il pubblico…” : Aida Nizar, ospite della puntata di Domenica Live di ieri pomeriggio, è stata protagonista di un incidente sexy insieme a Barbara d'Urso. I dettagli del suo siparietto.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:39:00 GMT)

Domenica Live - incidente sexy per Aida Nizar : Aida Nizar, dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello 15, sarà, come annunciato in un nostro precedente post, una ospite fissa della trasmissione di Barbara d’urso “Domenica Live” almeno fino a quando quest’ultima andrà in onda(visto che manca poco alla fine della stagione televisiva). Aida Nizar a Domenica Live del 13 maggio Il ciclone spagnolo, Aida Nizar, ospite a Domenica Live, ha dato vita ad un vero e ...

GF 2018 - gli sponsor abbandonano e Aida Nizar torna su Instagram : Al GF 2018 è fuga degli sponsor: BellaOggi ha abbandonato, altri si stanno dissociando e naturalmente dietro tutto questo ci sono delle polemiche legate al reality show e che stanno dacendo parecchio scalpore. Come commenterà questo fatto Barbara d'Urso? Anche stavolta dirà che è un fatto che non succedeva da anni e che è accaduto con il suo ritorno alla conduzione? O forse stavolta sarà meglio non alludere al suo ritorno al GF, non conviene ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar a Domenica Live : "Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il pubblico mi ha protetto dalla cattiveria" : Dopo l'eliminazione dal Grande Fratello 15, Aida Nizar è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata odierna di Domenica Live e lo show è stato, ovviamente, assicurato. L'esuberante star dei reality show proveniente dalla Spagna è tornata nello studio del programma Domenicale di Canale 5 più carica che mai:prosegui la letturaGrande Fratello 15, Aida Nizar a Domenica Live: "Sono una vincitrice! Sono più carica di prima! Il ...