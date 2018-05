Ai confini del piccolo | l’ultra-nanoscala | dove fisica classica e quantistica si

In gioco i nuovi confini del Medio Oriente : Come nei lunghi anni della Guerra fredda anche in questi anni di rinnovate tensioni tra grandi e piccole potenze, il terreno di scontro è quello dei più deboli. La fase più recente è cominciata con l'assalto alla Libia di Gheddafi quando la Francia cercava di strappare il petrolio (di ottima qualità e vicina all'Europa) dall'Eni italiana; e il Qatar cercava di imporre i Fratelli musulmani come forza di ...

Chia e Cocco : l’olio protagonista di ricette creative per un viaggio culinario oltre i confini del gusto : Per chi desidera una nuova esperienza di gusto, un viaggio tra sapori esotici, ricercati e raffinati arrivano le novità della linea Ethnos di Pietro Coricelli, l’olio di Chia e l’olio di Cocco, protagonisti in cucina ma non solo. l’olio di Cocco, oltre ad essere un ottimo rimedio beauty per la pelle e i capelli amato anche dalle celebrities proprio per i suoi molteplici utilizzi, è un prezioso alleato tra i fornelli e dopo aver conquistato il ...

Astronomia : scoperto asteroide “in esilio” ai confini del sistema solare : I primi giorni del nostro sistema solare sono stati turbolenti. Secondo i modelli teorici di questo periodo, dopo la loro formazione, i giganti gassosi hanno vagato per il sistema solare, espellendo piccoli corpi rocciosi dal sistema solare interno in orbite remote a grandi distanze dal sole. In particolare, questi modelli suggeriscono che la Fascia di Kuiper – una regione fredda oltre l’orbita di Nettuno – contenga una piccola parte di corpi ...

"PietreNuvoleconfini". Tre incontri di Guido Barlozzetti per "I Martedì del Classico" : In attesa della prossima? Tre stazioni, tre dimensioni da visitare, tre mondi possibili, tre divagazioni per tre pomeriggi nel nome di una nuova no-scienza: la metalogia. Una provocazione, un invito ...

La festa dei lavoratori? Ai confini del Raccordo Anulare. Da Dionisi a Frezza - Pesce e Vannoli : attori - cantanti e artisti uniti con la ... : Ai confini del Raccordo ma lontano da un mondo radical chic che non ci appartiene. Con noi vogliamo la vera gente di Roma e non solo. Perché il nostro appuntamento, a partire dalle 16, sarà un'...

Si sciolgono i ghiacciai - nel cuore dell’Europa la lite sui confini “mobili” : Bellicosi confini. Ma di ghiaccio, quelli tra Svizzera e Italia, in faccia al «nobile scoglio», il Cervino. Da una parte Zermatt, dall’altra Cervinia e in mezzo il pianoro glaciale del Plateau Rosa, a quasi 3500 metri. La frontiera è lì: per colpa del cambiamento del clima, quel grado in più di media annua, si è liquefatta ed è diventata roccia ins...

Si sciolgono i ghiacciai Nel cuore dell’Europa la lite sui confini “mobili” : Bellicosi confini. Ma di ghiaccio, quelli tra Svizzera e Italia, in faccia al «nobile scoglio», il Cervino. Da una parte Zermatt, dall’altra Cervinia e in mezzo il pianoro glaciale del Plateau Rosa, a quasi 3500 metri. La frontiera è lì: per colpa del cambiamento del clima, quel grado in più di media annua, si è liquefatta ed è diventata roccia ins...

Mostra al Paragrano : viaggio ai confini del mondo per conoscere Franko : ORBETELLO " Viene inaugurata oggi l'esposizione delle opere di Franko , artista albiniese scomparso prematuramente. La Mostra è stata allestita al centro culturale Paragrano di Orbetello e rimarrà ...

Dopo il Gran Sasso le Ande - un'avventura ai confini della terra : ... le condizioni climatiche estreme e sempre mutevoli, il vento incessante e sfiancante, fanno della Patagonia una delle poche regioni al mondo in grado di trasmettere la sensazione di trovarsi ai ...

Quarta Marcia del ritorno a Gaza. Israele lancia volantini di avvertimento : "Non arrivate ai confini" : In previsione della Quarta Marcia del ritorno prevista oggi, e indetta da Hamas, velivoli israeliani hanno lanciato questa mattina su Gaza volantini in arabo chiedendo alla popolazione di "evitare di avvicinarsi alla barriera difensiva". "Vi consigliamo caldamente - è scritto - di non partecipare ad atti di violenza contro le forze israeliane e di tenervi lontano dai terroristi. Hamas vi usa come strumento per i suoi interessi. I nostri ...

Salone del mobile 2018 : gli eventi di Casa Corriere : i solidi confini dell'architettura : Continuano gli incontri di Casa Corriere, in via Balzan 3. Oggi alle 10.30, «Le sfide dell'architettura» secondo Carlo Ratti , Mit Senseable City Lab, . Alle 18, «Dare forma al talento» con Francesco ...

Fjällräven Polar 2018 : un'avventura ai confini del mondo - : Aspettiamo con ansia che i nostri ragazzi oltrepassino il traguardo con le lacrime agli occhi, quello che rimane sono le forti emozioni di questa incredibile esperienza ai confini del mondo, che ...

Ulisse - il piacere della scoperta/ Anticipazioni : viaggi ai confini del corpo con Alberto Angela (14 aprile) : Ulisse, il piacere della scoperta, Anticipazioni del 14 aprile: ecco tutti i viaggi ai confini del corpo in compagnia di Alberto Angela, tutti gli straordinari temi della puntata.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 09:30:00 GMT)

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...