“Ah ah ah | ma che fa?!” Elisa Isoardi | altro che Prova del cuoco… Che gaffe! La rete si

“Ahhh - beccati!”. Grande Fratello - Luigi Favoloso sorpreso dagli altri inquilini a letto con lei. Ha già dimenticato Patrizia? Battute a raffica per l’ex di Nina Moric e che imbarazzo per la sua nuova ‘amica’ in Casa! : Prima il flirt con Patrizia Bonetti, poi l’addio di Nina Moric in diretta tv. Ancora, la polemica sollevata dalla comunità ebraica italiana per via di un tatuaggio filonazista sul braccio poi coperto prima di entrare nella Casa e adesso è stato sorpreso dagli altri compagni d’avventura nel reality di Canale 5 in atteggiamenti che gli hanno valso il titolo di ‘provolone della Casa’. Al Grande Fratello 15, insomma, non ci si annoia mai ...