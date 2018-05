Agli arresti domiciliari l' ex capo degli industriali siciliani Montante

Napoli - scoperta una casa-laboratorio per estrarre cocaina dAgli abiti : due arresti : La cocaina c’era, ma non si vedeva perché “sciolta” negli abiti. E da lì la estraevano usando solventi e sostanze chimiche. Un italiano e un peruviano sono stati arrestati dai poliziotti a Marano di Napoli all’interno della casa-laboratorio proprio mentre stavano lavorando. Dopo ore di appostamento e vista l’impossibilità di accedere in un altro modo nell’abitazione, gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno fatto ...

Un laboratorio per l'estrazione della cocaina dAgli abiti : due arresti nel Napoletano : Un laboratorio per l'estrazione di cocaina da abiti intrisi della stessa sostanza. La polizia, a Marano, ha proceduto all'arresto di due incensurati, un cittadino italiano e uno peruviano, sorpresi ...

Cannes 2018 - il regista Kirill Serebrennikov Agli arresti. Putin : “Non vi posso aiutare - giustizia indipendente” : “Putin ci ha risposto ieri (mercoledì per chi legge, ndr), circa la possibilità di permettere a Kirill Serebrennikov di viaggiare, dicendo sia al Festival di Cannes che al governo francese che sarebbe stato lieto di aiutare, ma che in Russia la giustizia è indipendente“. L’organizzazione ha spiegato così la sedia vuota, con tanto di cavaliere in bella vista a ricordare il nome del regista assente, alla conferenza stampa del ...

Terrorismo - cellule al-Nusra : blitz e arresti da CAgliari a Brescia/ Video - metodo Hawala per trasferire soldi : blitz anti-Terrorismo in tutta Italia: al-Nusra, 14 arresti con jihadisti finanziati da traffico di migranti. Sostegno a cellule quadiste: operazione da Cagliari a Brescia(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:36:00 GMT)

Nanni : Migliaia di cittadini Agli arresti domiciliari : Roma – Dario Nanni, Consigliere del VI Municipio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Ormai sono 35 giorni che decine di Migliaia di cittadini del versante est di Roma sono agli arresti domiciliari senza aver commesso nessun reato. Oggi in consiglio ho presentato una mozione per chiedere d’intervenire al più presto. Da oggi, per risolvere questa assurda vicenda che vede la chiusura di un’arteria fondamentale ...

Assalti bancomat nel teramano - vasta operazione dei carabinieri Agli arresti 10 persone : Teramo - Una vasta operazione da parte dei carabinieri di Teramo è in corso nel teramano e nel Foggiano dalle prime ore di oggi, per l'esecuzione di una decina di ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale di Teramo, Roberto Veneziano, nei confronti di altrettanti componenti di una banda che si ritiene responsabile di una serie di Assalti ai bancomat con l'esplosivo, la cosiddetta 'banda della ...

Messina : inquirenti - cybercriminali agivano mentre erano Agli arresti domiciliari : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – Attivavano presso i provider delle caselle di posta elettronica certificata (PEC) con indirizzi del tutto simili ‘ differenti magari solo per il dominio su cui erano attivate ‘ a quelle effettivamente in uso ad alcuni istituti d credito. Ecco come funzionava il metodo utilizzato dai “cybercriminali”, come sono stati definiti dagli inquirenti, arrestati all’alba di oggi dai ...

Messina : inquirenti - cybercriminali agivano mentre erano Agli arresti domiciliari (2) : (AdnKronos) – Qualora invece le disponibilità presenti sui conti correnti di cui si appropriavano erano di lieve consistenza, provvedevano all’azzeramento del saldo del conto attraverso acquisti di merci su siti di e-commerce, facendosi poi recapitare i beni presso indirizzi di comodo nei comuni di residenza. Inoltre, al fine di rendere più credibile la loro truffa, i malfattori avevano creato anche profili facebook intestati alle ...

