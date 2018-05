Agente in coma per un colpo di pistola - la rabbia del papà di Sissy : “Le hanno sospeso lo stipendio” : "Mia figlia onorava la sua divisa e ora che è ricoverata, praticamente in lotta quotidiana per la vita, le hanno addirittura sospeso lo stipendio". Salvatore Trovato Mazza è il papà dell'Agente penitenziaria Sissy, ferita alla testa mentre svolgeva il suo lavoro in servizio esterno a Venezia. "Mi vergogno di ricordare che appartenesse a quell'istituzione, l'hanno lasciata sola".Continua a leggere