Ag Buffon | addio non sarà alla Totti

Buffon verso l'addio - l'agente : 'Non sarà alla Totti' : 'Non sarà un addio alla Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano. Sotto la Mole mi aspetto piuttosto un saluto simile a quello di Del Piero. Un quarto d'ora prima succederà ...

Gigi BUFFON si RITIRA, GIOVEDÌ la CONFERENZA STAMPA per l'annuncio: il comunicato ufficiale della JUVENTUS. Alle 11.30 il capitano parlerà all'Allianz Stadium e comunicherà la sua decisione.

Juventus : scudetto e Buffon - feste e addio : TORINO - La festa scudetto della Juventus si sdoppia, anzi si fa in tre. Senza considerare i festeggiamenti privati di squadra, staff, dirigenti e presidente, ci sono almeno tre appuntamenti pubblici ...

L'Uefa contro Buffon : a rischio la partita d'addio in nazionale : L' Uefa , dopo un'attenta riflessione, ha deciso di aprire non uno ma ben due procedimenti disciplinari nei confronti di Gigi Buffon: uno per il cartellino rosso rimediato nel finale di partita contro ...

Procedimenti Uefa contro Buffon : a rischio la partita d'addio in Nazionale : Il rosso gli costerà dalle 2 alle 4 giornate, ma è ininfluente dato il ritiro. Le parole nel post-partita invece...

Juventus, Marchisio addio: Gianluigi Buffon gli cede la Coppa Italia, e se facesse un altro anno? Potrebbe non appendere i guantoni al chiodo l'estremo difensore bianconero

Juve - Buffon fa alzare la Coppa Italia a Marchisio : addio vicino : Il gesto del capitano bianconero non è passato inosservato: il Principino lascerà la Juve insieme a lui

L'ultima finale - 19 anni dopo - Buffon al passo d'addio : "Con orgoglio e dignità" : Era un altro calcio, un altro mondo: allenavano Mazzone, Fascetti e Materazzi, il bomber di Serie A era Marcio Amoroso. Da allora, mille emozioni ma non più questa, appena 14 presenze sparpagliate in ...

Buffon - maglia con dedica a Pjanic : 'È stato bello conoscerti'. Parole d'addio? : Quattro sono in teoria gli appuntamenti che mancano prima che l'estremo difensore, campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, appenda i guantoni al chiodo: Bologna all'Allianz Stadium, Roma in ...

Juventus - Marotta : 'Addio di Buffon? Ancora nulla di ufficiale' : TORINO - ' Se da questa partita può dipendere il futuro di Allegri ? Non ci poniamo il problema ora: quello che conta è il presente, il futuro è secondario '. Così ai microfoni di Premium Sport l'ad della Juventus Giuseppe Marotta . ' Commozione per il probabile addio di Buffon ? Se si arrivasse alla decisione di terminare l'esperienza con la Juventus ci sarebbe da una parte il ...

Buffon ufficializza il suo addio al calcio : 'Mi mancheranno i ragazzi - ma la vita va avanti' : Gigi Buffon ufficializza la propria decisione di dire addio al calcio: 'Quanto sono orgoglioso di essere capitano di questa Juve? Da morire, da morire', spiega commosso il portiere bianconero ai ...

Inter - Julio Cesar dice addio : 'La mia una carriera da sogno. Su Messi la parata più bella. Buffon…' : ... neanche quando da ragazzino fantasticavo, avrei potuto immaginare una carriera così", racconta il portiere brasiliano Intervistato alla Gazzetta dello Sport . Sabato sera l'emozione sarà tanta, ...