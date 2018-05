Aereo scomparso | “il pilota ha eluso deliberatamente i radar” Rispunta ipotesi

Aereo Malaysia Airlines scomparso : il pilota ha eluso i radar per una missione suicida : Il pilota dell’Aereo Malaysia Airlines scomparso l’8 marzo 2014 sull’Oceano Indiano con 239 persone a bordo “ha deliberatamente eluso i radar” ed ha fatto precipitare il velivolo per attuare una missione suicida pianificata a lungo: è quanto sostengono gli inquirenti che stanno cercando di risolvere il mistero del Boeing 777 MH370. Non si trattò di un incidente o di un attacco militare, come era stato ipotizzato in ...

Aereo Malaysia Airlines scomparso dal 2014 : il pilota ha eluso i radar per una missione suicida : Il pilota dell’Aereo Malaysia Airlines scomparso l’8 marzo 2014 sull’Oceano Indiano con 239 persone a bordo “ha deliberatamente eluso i radar” ed ha fatto precipitare il velivolo per attuare una missione suicida pianificata a lungo: è quanto sostengono gli inquirenti che stanno cercando di risolvere il mistero del Boeing 777 MH370. L'articolo Aereo Malaysia Airlines scomparso dal 2014: il pilota ha eluso i radar per ...