ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Aemilia, i collaboratori di giustizia dopo il raid punitivo al pentito Signifredi: “Ci sentiamo minacciati” https://t.… - Stefano_Lupus : RT @fattoquotidiano: Aemilia, i collaboratori di giustizia dopo il raid punitivo al pentito Signifredi: “Ci sentiamo minacciati” https://t.… - fattoquotidiano : Aemilia, i collaboratori di giustizia dopo il raid punitivo al pentito Signifredi: “Ci sentiamo minacciati” -

(Di martedì 15 maggio 2018) Idisono molto preoccupati. Uno di loro, il contabile della ‘ndrangheta Paolo, condannato a cinque anni nel processo Pesci contro la cosca Grande Aracri in Lombardia, è stato aggredito e riempito di botte sotto casa da tre sconosciuti finendo all’ospedale. Appresa la notizia ilAntonio Valerio, pedina fondamentale per l’accusa al processo, ha dichiarato in aula di sentirsi minacciato da altri due imputati, Antonio Crivaro e Alfonso Paolini. Contemporaneamente il legale del più importante collaboratore della ‘ndrangheta crotonese, Angelo Salvatore Cortese, chiede alle Direzioni Antimafia garanzie per la sicurezza del proprio assistito e della sua famiglia. Le possibili falle del sistema di protezione fanno paura e a pochi giorni dalla requisitoria finale nell’aula bunker di Reggio Emilia sale la tensione tra i protagonisti del più ...