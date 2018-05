Addio a Margot Kidder | la Lois Lane della saga Superman

huffingtonpost

(Di martedì 15 maggio 2018) È morta a 69 anni, celebrenei film dial fianco di Christopher Reeve., nata in Canada il 17 ottobre 1948, è morta nella sua casa di Livingstone, in Montana. Le cause del decesso non sono state rese note. L'attrice recitò nella trilogia di '' che uscì fra il 1978 e il 1983. Suo un cameo nel 1987 in 'IV'.Nata e cresciuta in una piccola città senza cinema,si innamoròrecitazione durante un viaggio a New York e, in seguito, si trasferì a Los Angeles per cercare fortuna. Il piccocarriera negli anni '70 e '80', quando lavorò con stelle del cinema come Robert Redford e Richard Pryor. La sua popolarità iniziò a scemare nel 1996, quando confessò di soffrire di un disturbo bipolare. Fu ritrovata nuda, rannicchiata nella boscaglia, dalla ...