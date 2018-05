Adam Driver | ritorno a Cannes con coppia d’assi

gqitalia

: #Cannes2018 I due nuovi film d'autore con cui #AdamDriver cerca di lasciarsi alle spalle Kylo Ren. Se solo non spun… - GQitalia : #Cannes2018 I due nuovi film d'autore con cui #AdamDriver cerca di lasciarsi alle spalle Kylo Ren. Se solo non spun… - italianaradio1 : Cannes 2018: Adam Driver presenta BlacKkKlansman di Spike Lee È arrivato, a Cannes 2018, il giorno di Spike Lee che… - northkhaleesi : Mi è passato davanti in stazione un tipo UGUALE ad Adam Driver ma basso OMG -

(Di martedì 15 maggio 2018) Dopo un primo assaggio del festival sotto la regia di Jim Jarmush (in Paterson),, presto nelle sale italiane con La truffa dei Logan, torna al Festival dicon due pellicole d’autore per Spike Lee e Terry Gilliam. SPECIALE2018 Primo red carpet con BlackKlansman che sta già ricevendo molte critiche positive. Il film, co-scritto e diretto dal regista di Fai la cosa giusta è ambientato negli anni ’70 ed è tratto dal libro autobiografico di Ron Stallworth, poliziotto afroamericano (qui interpretato da John David Washington), che si infiltrò nel Ku Klux Klan di Colorado Springs facendo persino carriera e arrivando ai vertici.veste invece i panni di Flip Zimmerman, un poliziotto sotto copertura dal carattere solitario. Sarà invece ben diverso il suo Toby Grisoni di The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam, film che chiuderà questa ...