Activision e Treyarch preparano i fan al reveal ufficiale di Call of Duty | Black Ops 4

(Di martedì 15 maggio 2018) Tra pochi giorniriveleranno ufficialmenteofOps 4 al mondo, ma questo non ferma le due compagnie dal pubblicare altre immagini per preparare i fan all'evento. Ieri, l'account Twitterdiofha condiviso una gif che fornisce un altro suggerimento su quello che accadrà nei prossimi due giorni, il 17 maggio.Come segnala Dualshockers, la gif è incredibilmente difficile da vedere e in realtà non mostra molto del prossimo sparatutto in prima persona:ofOps 4 arriverà il prossimo il 12 ottobre 2018 e sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.Read more…