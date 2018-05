Accompagno | più veloce l’iter per le persone anziane

fondazioneserono

(Di martedì 15 maggio 2018) L’Inps ha semplificato le modalità d’accesso all’indennità di accompagnamento dellesopra i 66 anni. Queste modifiche sono operative dal 9 maggio 2018, ma al momento solo per le domande trasmesse dai patronati. Con il messaggio dell’8 maggio 2018, l’Istituto di Previdenza ha reso noto che, per semplificare le procedure degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici di invalidità civile, sono state avviate azioni di reingegnerizzazione delle fasi organizzative e procedurali del procedimento di concessione dell’indennità di accompagnamento. Questa attività di semplificazione riguarda soprattutto i cittadini che non sono in età lavorativa, 66 anni e 7 mesi, che presentano una domanda di invalidità civile. L’obbiettivo è di ridurre i tempi di erogazione del beneficio, anticipando l’invio delle informazioni che di norma sono trasmesse soltanto al ...