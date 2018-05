Aborti | in Italia sono sempre meno Ma a Roma manifesto choc

Fq Millennium - Abortire in Italia - tra medici obiettori e attiviste pro vita : “È un delitto - dopo starai malissimo” : Era il 22 maggio del 1978 quando in Italia fu promulgata la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, dopo un’aspra battaglia che spaccò in due il Paese. A quarant’anni di distanza però il diritto all’aborto è tutt’altro che garantito. Per molte donne è addirittura negato. Il nodo è quello dell’obiezione di coscienza di medici e infermieri: in Italia la percentuale di professionisti che oggi si ...