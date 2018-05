A Trento come a Colonia Molte donne molestate ma qui si insultano le vittime

Meteo - caldo anomalo per aprile/ Come se a luglio ci fossero 40° : Milano - Torino - Trento le città più bollenti : Meteo, caldo anomalo per aprile, Come se a luglio ci fossero 40°: Milano, Torino e Trento le città più bollenti. E' arrivata l'estate sulla nostra penisola, con temperature sopra la media(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Volley - Playoff Scudetto : Perugia-Trento - gara5 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi giovedì 19 aprile si gioca Perugia-Trento, gara5 della semifinale Scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti andrà in scena l’atto decisivo: chi vince si qualifica alla Finale contro Civitanova, chi perde chiuderà qui la propria stagione. Arriviamo all’epilogo di una serie bellissima, le due squadre si sono sempre imposte di fronte al proprio pubblico: accadrà anche questa sera oppure i dolomitici riusciranno nel ...

Volley - Playoff Scudetto : Perugia-Trento - gara3 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi sabato 7 aprile si gioca Perugia-Trento, gara3 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Al PalaEvangelisti andrà in scena una partita fondamentale per le dinamiche della serie, ora in totale parità (1-1): entrambe le squadre hanno vinto le prime due partite in casa e oggi l’ago della bilancia si sposterà da una delle parti. Block Devils favoriti di fronte al proprio pubblico e galvanizzati dalla vittoria in Champions ...

Champions League - in campo Perugia - Civitanova e Trento : come seguirle : Tutti i turni di Champions sono visibili anche in streaming su www.laola1.tv Il programma 2018 CEV Champions League " Andata PlayOffs 6 Mercoledì 4 aprile 2018, ore 20.30 Sir Colussi Sicoma Perugia , ...

Volley - Playoff Scudetto : Trento-Perugia - gara2 di semifinale. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita : Oggi domenica 1° aprile si giocherà Trento-Perugia, gara2 delle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Si torna in campo a tre giorni di distanza dal successo dei Block Devils al PalaEvangelisti ma questa volta i dolomitici cercheranno il colpaccio di fronte al proprio pubblico: Filippo Lanza e compagni hanno fatto capire di potersela giocare alla pari contro la corazzata di Lorenzo Bernardi e hanno tutte le carte in regola per ...

