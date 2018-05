A San Secondo il fondo musicale in memoria di Paolo Coppini

Pattinaggio artistico a rotelle - International German Cup 2018 : Letizia Ghiroldi incanta Friburgo. AlesSandro Amadesi conquista il secondo posto : Dopo una maratona sportiva di ben tredici ore si è conclusa sabato presso Il centro sportivo Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) L‘International German Cup 2018, storico appuntamento internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella rassegna, interamente valutata per la specialità del libero con il nuovo sistema di punteggio Rollart (in vigore in modo definitivo dal prossimo anno), la nazionale italiana ha ben figurato ...

Tragico frontale tra due scooter sulla Valsugana Muore un motociclista - grave il secondo Strada chiusa da Levico a San Cristoforo : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Ospitalità agli alpini di tutta Italia: l'impegno ...

Giro d'Italia - a Santa Ninfa vince Enrico Battaglin - secondo Giovanni Visconti : Enrico Battaglin è un uomo di parola. A CaltaGirone, dove aveva chiuso terzo dopo una rasoiata a bocca aperta, aveva giurato che ci avrebbe riprovato. Meno di ventiquattr'ore dopo, il vicentino della ...

Volatona di Battaglin a Santa Ninfa! Secondo Visconti - terzo Gonçalves : Dopo il terzo posto di ieri a Caltagirone, il corridore della LottoNL Jumbo Enrico Battaglin domina la volata di Santa Ninfa e centra il terzo successo in carriera al Giro d'Italia. Piazza d'onore ...

La musica indie secondo Le Coliche : da Calcutta a Coez pasSando per i Thegiornalai : ROMA – Giovani, talentuosi, di Roma Nord e web star. Stiamo parlando del duo Le Coliche, Fabrizio e Claudio. 16 mila follower su Instagram e più di 200 mila su Facebook, amatissimi dagli utenti del web per i loro divertentissimi video sempre attinenti a quello che ci circonda: dalla musica indie all’allergia al polline, dai […]

Scherma - Coppa del Mondo : Alessio Foconi secondo a San Pietroburgo - Giulia Rizzi sfiora il podio a Dubai : Una stagione finora meravigliosa quella di Alessio Foconi, che conquista il secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a San Pietroburgo. Per il ternano si tratta del quarto podio nelle sette gare disputate e tra le quali spicca ance la vittoria a Parigi. A San Pietroburgo il fiorettista dell’Aeronautica Militare si è arreso solamente in finale contro il francese Maxime Pauty, che si è imposto con il punteggio di ...

San Nicola ponte tra Santa Sede e Russia : il 7 luglio Bergoglio a Bari. Invitato Kirill : sarà il secondo storico incontro? : Bari e il suo patrono San Nicola come ponte di dialogo tra la Santa Sede e la Russia. È quello che sta avvenendo in questi ultimi anni dopo il primo abbraccio tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kirill, avvenuto a L’Avana nel 2016. C’è chi ipotizza che il secondo incontro possa avvenire il 7 luglio prossimo quando Bergoglio sarà a Bari per una giornata di preghiera ecumenica per la pace in Medio Oriente, un tema che sta molto a cuore ...

Diretta / Palermo Avellino (risultato live 3-0) streaming video e tv : Secondo rigore vincente per i roSanero! : Diretta Palermo Avellino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicata sfida al Barbera, 37^ giornata Serie B (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 16:31:00 GMT)

Russia : Trump ci ripensa - stop a secondo round di Sanzioni economiche contro Mosca : Il presidente Donald Trump ha deciso alla fine di non annunciare un secondo round di sanzioni economiche contro la Russia.

“Dove e quando si spoSano” : Chiara Ferragni e Fedez - si è scoperto tutto. Nato Leone - le nozze sono passate in secondo piano ma ora sono uscite anche le foto - oltre ai dettagli. Preparatevi : il matrimonio più glamour dell’anno è vicino : Chiara Ferragni e Fedez, ma il matrimonio? La coppia più social che ci sia ha da poco dato il benvenuto al piccolo Leone, il primo figlio venuto al mondo lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà. Da quel giorno, complice anche la gioia di essere diventati genitori, testimoniata dalla miriade di foto e video per presentare ai follower (parliamo di milioni tra tutti e due) il nuovo arrivato, le nozze tra la fashion blogger italiana ...

Suzuki Rally Trophy - Al Rally Sanremo il secondo round del torneo su SWIFT : ... Rivia Simone Faettini Nicolo , Suzuki SWIFTR1B Versilia Rally Team, ; 45, Cogni Giorgio Zanni Gabriele , Suzuki SWIFTR1B Meteco Corse, ; 46, Denaro Sergio De Paoli Marta , Suzuki SWIFTR1B CST Sport, ...

La Santità al giorno d'oggi secondo Papa Francesco : Città del Vaticano, 9 apr. , askanews, In un nuovo documento, l'esortazione apostolica Gaudete et Exsultate pubblicata oggi, Papa Francesco scrive cosa è e cosa non è la santità al giorno d'oggi. Il ...

Pattinaggio artistico - Triglav Trophy 2018 : Lucrezia Gennaro regina in Slovenia. Secondo posto per AlesSandro Fadini. : L’impianto sportivo Podmezakla ice rink di Jesenice, Slovenia, ha ospitato questo fine settimana il Triglav Trophy 2018, storica competizione annuale di Pattinaggio artistico giunta alla sua ventiseiesima edizione. Nell’individuale femminile senior Lucrezia Gennaro ha conquistato la prima posizione con 134.11 punti in una mini rimonta dopo il Secondo posto nello short program. L’atleta trevigiana ha dunque continuato il suo ...

AlesSandra Celentano contro Lauren : pesa troppo secondo la maestra Video : Il serale di Amici è iniziato tra le polemiche, infatti, dopo la diatriba tra la maestra #Alessandra Celentano e l'allieva Valentina Verdecchi [Video], è il turno di un'altra ballerina: l'americana #Lauren. Ad attaccare la ragazza è stata la professoressa Celentano che ha sottolineato che, secondo il suo parere, l'allieva sarebbe in sovrappeso per poter ballare. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha rimproverato la Celentano, ...