A Milano si attiva il contatore del riciclo

Maltempo : allerta Seveso - attivato il centro operativo di Milano : Milano, 9 mag. (AdnKronos) – A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di allerta regionale, il Comune ha convocato il centro operativo Comunale (Coc) con procedura d’emergenza e attivato il piano per l’emergenza idrica. Il Comune ha anche chiesto ad Aipo l’attivazione dello scolmatore di Palazzolo. Sono ora ...

Milano : da oggi riattivata rilevazione infrazioni corsie riservate per Linate : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Viene riattivata oggi, 7 maggio, la rilevazione delle infrazioni tramite i sistemi elettronici di video sorveglianza, insieme all’attività di gestione dei flussi di traffico, nelle corsie riservate per l’accesso all’aeroporto di Linate. Lo annuncia il Comune di Milano. I

L’ALTRASCUOLA : Convegno a Milano. Il futuro della terza fascia. Scuola viva VS cattiva sQuola : L’altraScuola RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO della Scuola, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK UNICORNO – L’ALTRAScuola , Associazione Culturale e Professionale del personale della Scuola – soggetto qualificato alla formazione con decreto MIUR 177/2000. ORGANIZZA Convegno – 21 maggio 2018 dalle 08:30 alle 14:00, presso l’IC. […] L'articolo ...

Maltempo : Comune Milano attiva procedura monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Visto l’avviso di criticità regionale ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico e temporali forti, dalla serata di oggi 28 aprile e fino al primo mattino di lunedì 30 aprile, il Comune di Milano ha disposto dalla mezzanotte l’attivazione del Coc, il Centro operati

WIND TRE A Milano/ Attiva la nuova rete unica mobile : i vantaggi per gli utenti : WIND Tre a MILANO: è Attiva da oggi la nuova rete unica mobile. Una svolta non solo formale, diversi i vantaggi per gli utenti: l'ad, "nostra leadership nel soddisfare gli utenti"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Maltempo : Comune Milano attiva allerta meteo e monitoraggio Seveso e Lambro : Milano, 17 mar. (AdnKronos) - E' scattata l'allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione con forti piogge. L'allerta è stata attivata dalle ore 18 fino alle ore 12 di domenica 18 marzo. Il Comune di Milano ha disposto l’attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, al centro di

Maltempo Milano : il Comune attiva il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano dalle 18 di domani fino alle 12 di domenica 18 marzo a causa del passaggio di una perturbazione caratterizzata da forti piogge. Il Comune ha disposto l’attivazione del Centro Operativo di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. E’ stato anche avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. ...