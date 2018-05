A DUBAI CON LA 104 | DENUNCIATO DIPENDENTE PUBBLICO Como | aveva chiesto permesso per

Como - dipendente pubblico in permesso con la 104 per la madre : in vacanza a DUBAI/ Truffa sventata dalla Gdf : Como, dipendente pubblico in permesso con la 104 per la madre ma in realtà era in vacanza a Dubai con la famiglia: Truffa aggravata ai danni dello Stato sventata dalla Finanza(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:36:00 GMT)

In permesso con la '104' era in vacanza a DUBAI - denunciato : Usufruiva di permessi e congedi straordinari dal lavoro per assistere l'anziana madre ma secondo le indagini della Gdf di Erba , Como, l'uomo - dipendente di una scuola pubblica - proprio in quei ...

A DUBAI CON la 104 : Milano, 15 mag. , AdnKronos, - Doveva assistere l'anziana madre, beneficiando della legge 104. Invece era a Dubai, in vacanza con la famiglia. Un dipendente di un istituto scolastico di Erba, in ...

Como : in permesso con legge 104 va in vacanza a DUBAI - denunciato : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Doveva assistere l'anziana madre, beneficiando della legge 104. Invece era a Dubai, in vacanza con la famiglia. Un dipendente di un istituto scolastico di Erba, in provincia di Como, è stato denunciato dalla Guardia di finanza per il reato di truffa aggravata ai danni d

La Luiss a Expo 2020 DUBAI CON l'Italia - firmato accordo : ... "Il nostro progetto porta l'Italia della competenza, della cultura, dell'innovazione e della scienza verso questo nuovo mondo che sarà baricentrico rispetto agli sviluppi economici, culturali e ...

Expo 2020 - Luiss in campo a DUBAI CON borse di studio e scambi accademici : Favorire scambi accademici e culturali internazionali sui temi della cittadinanza globale, della conservazione del patrimonio culturale e della sostenibilità. È questo l'obiettivo del protocollo ...

Mondo TV sigla nuovo contratto di licenza con MBC di DUBAI : Mondo TV ha sottoscritto una nuova licenza con MBC FZ LLC, primario operatore televisivo e nel settore dei media di Dubai e nell'intera area medio orientale della serie Cuby Zoo

Mondo TV sigla nuovo contratto di licenza con MBC di DUBAI : Mondo TV ha sottoscritto una nuova licenza con MBC FZ LLC , primario operatore televisivo e nel settore dei media di Dubai e nell'intera area medio orientale della serie Cuby Zoo. La serie, basata su ...

Mondo TV : sottoscritto un nuovo contratto di licenza con MBC di DUBAI : La licenza prevede altresì il diritto di trasmissione solo in lingua araba via satellite e via cavo in tutto il Mondo per 36 mesi senza esclusiva. La conferma della vendita ad un importante cliente ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : doppio podio azzurro nelle gare a squadre! Fiorettisti secondi a San Pietroburgo - spadiste terze a DUBAI : Arriva un doppio podio per l’Italia nelle gare a squadre della Coppa del Mondo di Scherma, con il secondo posto nel fioretto maschile a San Pietroburgo e il terzo nella spada femminile a Dubai. Partiamo dai Fiorettisti con il quartetto azzurro composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola che si arrende solamente in finale agli Stati Uniti, che vanno così a completare il domino assoluto in questa stagione. Gli ...

Scherma - Coppa del Mondo : Alessio Foconi secondo a San Pietroburgo - Giulia Rizzi sfiora il podio a DUBAI : Una stagione finora meravigliosa quella di Alessio Foconi, che conquista il secondo posto nella prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a San Pietroburgo. Per il ternano si tratta del quarto podio nelle sette gare disputate e tra le quali spicca ance la vittoria a Parigi. A San Pietroburgo il fiorettista dell’Aeronautica Militare si è arreso solamente in finale contro il francese Maxime Pauty, che si è imposto con il punteggio di ...

HYPERLOOP ONE A DUBAI/ Con Dp World e gli interni Bmw pronto a rivoluzionare i trasporti : HYPERLOOP One è molto attiva a DUBAI, dove con Dp World si prepara a realizzare un importante collegamento con Abu Dhabi. Coinvolta anche una controllata di Bmw(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:01:00 GMT)

“Eros - ma devi dirci qualcosa?”. Mentre è in vacanza a DUBAI CON la tutta la sua nuova famiglia - un paparazzo si accorge di un ‘curioso’ dettaglio e scatta. Foto e prima pagina : ora manca solo l’annuncio del cantante : In questi ultimi giorni non si parla d’altro che della presunta crisi amorosa tra Michelle Hunzkier e Tomaso Trussardi. Nelle ultime ore aveva fatto il giro del web la notizia di una crisi aspra, nera, quasi definitiva, tra i due. Le notizie sui social si sono rincorse fino alla dichiarazione “a mezzo Instagram” della diretta interessata. In occasione del compleanno del marito, la conduttrice di Sanremo ha ...

Emirates : con FlyDUBAI aumenta voli con Sicilia : Roma, 21 mar. (AdnKronos) – I viaggiatori in Sicilia saranno presto in grado di collegarsi senza interruzioni con i voli Emirates all’interno della sua rete globale grazie alla partnership della compagnia aerea con Flydubai, che inizierà un servizio giornaliero tra Dubai e Catania dal 13 giugno 2018. La compagnia opererà un volo Boeing 737 sulla tratta, con 156 posti in Economy Class e 10 in Business Class. I clienti provenienti ...