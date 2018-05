A 40 anni dalla legge Basaglia ecco la Dream World Cup | il mondiale di calcio dei

Frank Sinatra : canzoni e biografia a 20 anni dalla morte : In un periodo di ristrettezze economiche, Sinatra aveva accettato di esibirsi senza sosta, con tre spettacoli a sera, in un locale di New York. A causa dello sforzo eccessivo, le sue corde vocali ...

Treviso : bimba di tre anni cade dalla terrazza - la madre indagata per omicidio Video : E' una oziosa domenica pomeriggio il 13 Maggio a Mogliano, in provincia di Treviso, quando intorno alle 13.00, un uomo intravede dalla propria finestra, che si affaccia sul giardino condominiale, una sagoma cadere dal piano superiore. L'uomo si sporge e vede una bambina distesa, che si muove e piange gridando “Papa',papa'”. Un volo di sei metri I soccorritori, chiamati da quel vicino, arrivano in brevissimo tempo e trovano la piccola, tre anni ...

Dopo dieci anni dalla morte il processo di appello per l'omicidio di Paula Burci : La storia di Paula è una delle pagine più drammatiche di cronaca nera degli ultimi anni. Una ragazza picchiata selvaggiamente dperché voleva ribellarsi alla schiavitù della prostituzione in cui l'...

Pino Daniele - “Resta quel che resta”/ L’inedito a 3 anni dalla scomparsa : come ascoltarlo e l’evento a Napoli : Resta quel che resta è il nuovo inedito di Pino Daniele, trasmesso a radio unificate in ricordo dell'artista scomparso. Il triste messaggio presente nel testo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 18:11:00 GMT)

Gaza - ore di sangue a 70 anni dalla Nakba - 14/05/2018 - : ... l'Unione europea evitino che l'insipienza e l'autismo politico di un Presidente assediato dagli scandali interni accenda una temibile miccia nella polveriera più pericolosa del mondo'. Foto: ...

Festival di Cannes : ritorna Grease con una versione restaurata per celebrare i 40 anni dalla sua nascita : Il famosissimo musical Grease sarà proiettato in un evento speciale al Festival di Cannes il 16 maggio per celebrare i 40 anni dalla sua uscita. Il film sarà disponibile nell’edizione per il 40° anniversario in DVD, Blu-rayTM e 4K Ultra HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia (che distribuisce sul mercato italiano il marchio Paramount). JOHN TRAVOLTA e il regista RANDAL KLEISER parteciperanno a una spettacolare proiezione sulla ...

L’amore di Romina. Sono passati 25 anni dalla scomparsa di Ylenia - ma la Power non si arrende : In questi ultimi tempi non si fa che parlare dell’intrigo tra Romina, Al Bano e Loredana Lecciso. La cantante americana è finita di nuovo sotto attenzione, ma questa volta per un motivo molto diverso. Infatti la figlia di Tyron Power per il giorno della festa della mamma ha deciso di dedicare un pensiero a sua figlia Ylenia. Come tutti ben sanno, la giovane Ylenia Carrisi è la figlia dei due ex coniugi scomparsa ormai da oltre 25 ...

Torino - “rapiscono” il figlio di 7 anni dalla comunità affidataria : arrestati i genitori : È durata tre giorni la fuga di una coppia, 53 anni lui e 49 lei, che ha portato via il figlioletto che stava andando a scuola accompagnato da un'educatrice che sarebbe stata anche aggredita dalla coppia. Il bambino era stato tolto loro perché ritenuti incapaci di prendersene cura.Continua a leggere

"Il Venezuela oggi la Stalingrado del secolo. A 200 anni dalla nascita le idee di Marx sono pi vive che mai" : Quali sono le tue motivazioni? PB: Infine, Geraldina, pensi che il movimento che ci vede partecipi affinché il socialismo sia l'idea prevalente nel mondo, arriverà in futuro a concretizzarsi?

Ha 11 anni e deve essere operata. Quando esce dalla sala è la tragedia : “Hanno sbagliato tutto” : La storia di Melody Driscoll aveva fatto il giro del pianeta. La piccola a soli 11 anni e purtroppo ha una tremenda malattia, la sindrome di Rett, che presto metterà fine alla sua vita, dal momento che non ha nessuna speranza di guarigione. A questa prospettiva così terrificante per lei e per la sua famiglia, si era aggiunto il fatto la bambina era stata “strappata” alla famiglia per essere data in affidamento a causa di divergenze tra i ...

Benevento-Genoa 1-0 - i sanniti si congedano dalla A tra gli applausi : Il Benevento saluta il suo 'Vigorito' con una vittoria che addolcisce la retrocessione ormai certificata da un pezzo. I campani, all'ultima casalinga, battono nel primo anticipo della 37esima giornata ...

L’Aquila - il 9 maggio un convegno per ricordare Aldo Moro a quarant’anni dalla morte : L’AQUILA – Si è svolto il 9 maggio scorso a L’Aquila, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, un convegno commemorativo