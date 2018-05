72 giorni | 73 giorni | 74 giorni…

Cinque giorni per brillare sull’altare come Meghan : -4 : Non c’è un attimo da perdere. La bella Meghan avrà l’agenda ricca di impegni tra i set fotografici, gli impegni ufficiali, quelli semi ufficiali e quelli intimi. Forse Camilla e Carlo la inviteranno a cena per insegnarle a comportarsi come una vera principessa, o magari la futura nuora, la ormai leggendaria Kate Middleton, vorrà impartirle un mini corso di cambio pannolino per il futuro royal baby! Allora ci vuole razionalità e ...

Vince due volte alla lotteria in sei giorni - ora è un multimilionario : Vincere alla lotteria è una fortuna che capita a poche persone nella vita. Vincere due volte nell'arco della stessa settimana è capitato però a un uomo solo, un 40enne australiano che ha ottenuto quasi 2,5...

Sparatorie nel Vibonese - killer ricercato si costituisce dopo quattro giorni di fuga : Il 32enne Francesco Olivieri si è presentato ai cancelli del carcere di Vibo Valentia, era ricercato da venerdì per aver ucciso due persone e ferito altre tre.Continua a leggere

X-MEN - giorni DI UN FUTURO PASSATO/ Su Italia 1 il film con Hugh Jackman (oggi - 15 maggio 2018) : X-MEN - GIORNI di un FUTURO PASSATO, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 15 maggio 2018. Nel cast: Hugh Jackman, Patrick Stewart e Jennifer Lawrence, alla regia Bryan Singer. (Pubblicato il Tue, 15 May 2018 09:26:00 GMT)

Scontri a Gaza : bilancio sale a 58 morti tra cui una bimba di 8 mesi - tre giorni di lutto : "Molti sono stati colpiti alla testa e al petto", ha denunciato Amnesty International. Critiche da Onu e Ue, Abu Mazen: "È stato un massacro"Continua a leggere

7 giorni di maltempo : È arrivato nel weekend il secondo ciclone del mese di maggio, formatosi in Islanda condizionerà il tempo anche durante questa settimana. Secondo il sito iLMeteo.it, il meteo resterà instabile durante ...

Il film consigliato di oggi - martedì 15 maggio : XMen – giorni di un futuro passato : Per gli amanti della fantascienza e per i fan degli X-Men, Italia 1 trasmetterà stasera, martedì 15 maggio, il settimo capitolo della saga. Il film consigliato di oggi è X-Men – Giorni di un futuro passato, che racconta la storia in due timeline, una ambientata nel 2024 e una nel 1973. film da vedere: X-Men – Giorni di un futuro passato X-Men – Giorni di un futuro passato (2014), di genere azione/fantascienza, è il film ...

Cinque giorni per brillare sull’altare come Meghan : -5 : Manca pochissimo al matrimonio dell’anno, e sappiamo quanto siano fondamentali gli ultimi giorni per essere perfette e splendenti. Meghan Markle è stata dotata dalla natura del 98% di perfezione, e non tutte abbiamo questa fortuna, ma se dovessimo metterci nei suoi panni, cosa potremmo consigliarle giorno per giorno per essere assolutamente al top sabato 19 maggio 2018? Questi consigli valgono anche per te, nel momento in cui dovrai ...

Turismo e ambiente - due giorni di eventi per costruire una rete : Turismo e ambiente. Saranno - assieme all'analisi dei progetti europei, nazionali e regionali, - i temi portanti di sabato e domenica. Ad organizzare la due giorni è la presidenza provinciale dell'...

Gaza : Abu Mazen annuncia sciopero generale e 3 giorni lutto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ilva di Taranto - 10 giorni di assemblee e sciopero in vista : gli operai alzano la voce : L'ipotesi di una grande manifestazione cittadina il 26 maggio nel caso in cui non dovessero giungere segnali positivi per la ripresa del negoziato con...

Scioperi - raddoppia a 20 giorni l'intervallo obbligatorio nei trasporti : Cambiano le regole per gli Scioperi nel trasporto pubblico locale , tpl, . La Commissione di garanzia degli Scioperi ha infatti approvato una nuova Regolamentazione sugli Scioperi nel tpl. Una delle ...