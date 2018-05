5S-Lega - centrodestra vede nero : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Troppi nodi da sciogliere, da quello del premier al programma. Nel centrodestra c’è pessimismo sulla riuscita dell’intesa governativa tra M5S e Lega. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che nel weekend non sono riusciti a chiudere il contratto di governo e a salire al Quirinale con il nome di un presidente del Consiglio comune e gradito al Colle, dovrebbero incontrarsi di nuovo oggi, a margine del tavolo ...

Lega-M5s : "Più tempo" | Ok di Mattarella | Salvini : "Con M5s distanze su alcuni temi - non voglio spaccare il centrodestra" : Il leader della Lega: "Il governo parte se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado non cominciamo neanche". Il Carroccio, come M5s, farà votare il contratto alla sua base

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - cambia il quadro : centrodestra in volto - la Lega 'vede' il M5s : Il primo Sondaggio Swg del TgLa7 di Enrico Mentana dopo la riabilitazione di Silvio Berlusconi, e nel giorno della frenata sul governo di Lega e Movimento 5 Stelle , cambia il quadro politico italiano.

Sondaggi - la Lega vola al 25 - 5% : così il centrodestra unito si avvicina al 40. M5s fermo al 32 - 1% - il Pd stabile al 19 : Lega e Cinquestelle trattano punto su punto il contratto di governo, ma con un occhio rivolto ai Sondaggi. Anche se Matteo Salvini sostiene che il tentativo di formare un esecutivo con i pentastellati sia segno di responsabilità e che si stia cercando di evitare di tornare al voto, se le due forze non dovessero trovare un accordo l’ipotesi di elezioni anticipate rimane in piedi. E sarebbe proprio il leghista, stando alle rilevazioni di Swg ...

UDINE - PIETRO FONTANINI (Lega) NUOVO SINDACO/ Elezioni - boom Centrodestra : "Stretta su profughi e sicurezza" : Elezioni Amministrative UDINE, risultati ballotaggio: PIETRO FONTANINI è il NUOVO SINDACO del capoluogo, battuto Martines e il Centrosinistra per 280 voti. Tutti gli eletti in Consiglio(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:22:00 GMT)

Maroni : accordo Lega-M5S? Centrodestra attuale non esisterebbe più : Roma, 14 mag. , askanews, Roberto Maroni, risponderebbe 'no, grazie. Ho già dato' a Matteo Salvini se gli chiedesse di entrare nel possibile governo Lega-M5S. In una intervista a Libero, l'ex ...

Sondaggi politici : Lega Nord e Salvini trascinano il Centrodestra al 40% Video : Nuovo record per la coalizione di Centrodestra, ispirato dal trend positivo della Lega Nord del candidato premier Salvini. I Sondaggi politici della prima decade di maggio esaltano ulteriormente il Carroccio, pronto a siglare uno storico accordo con il M5S per la formazione del nuovo governo. In serata, Di Maio [Video] e il leader della prima forza politica del Centrodestra si incontreranno a Milano per trovare una quadra sui temi e sul nome del ...

Alta Val Tidone - il centrodestra si spacca : Lega e Fi regionale da una parte - Fi-Fd'I e Liberali dall'altra : 'I Liberali Piacentini - ha detto Antonino Coppolino - non sono un partito ma partecipano alla vita politica del centrodestra. Noi non abbiamo partecipato alle trattative, ma quando ci è stato ...

Nuovo governo - Forza Italia avverte la Lega 'Chiarisca che il centrodestra non si spacca' : ROMA - Mentre il dialogo tra Lega e Movimento Cinque Stelle fa passi avanti, ci si interroga sull'atteggiamento che Forza Italia assumerà nei confronti del Nuovo governo. Silvio Berlusconi è ...

Governo - M5s e Lega chiedono più tempo a Mattarella | Salvini : "Non si romperà l'alleanza di centrodestra" : Possibile una svolta per il Governo. Salvini e Di Maio, dopo un vertice a due, chiedono 24 ore di tempo a Mattarella per vedere se riusciranno a trovare una intesa. Forza Italia dovrà decidere che posizione prendere in caso di accordo

Giorgetti (Lega) : "Di Maio e Berlusconi facciano sforzi"/ Governo M5s-Centrodestra : "Non vogliamo elezioni" : Giancarlo Giorgetti (Lega):"Di Maio e Berlusconi facciano sforzi". Governo M5s-Centrodestra: "no a esecutivo neutrale, non vogliamo andare a elezioni"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 23:48:00 GMT)