500 Miglia Indianapolis 2018 | quando si corre? Programma | orari e tv Ci sarà Fernando

(Di martedì 15 maggio 2018)Alonso ci riprova e domenica 27 maggioal via della 500di, la mitica corsa di endurance sul celebre ovale statunitense. Uno degli eventi sportivi più attesi oltreoceano regalerà grandissime emozioni emolto seguito in Europa visto il grande affetto che il pubblico prova per il pilota spagnolo, due volte Campione del Mondo in Formula Uno e desideroso anche di vincere in questa categoria automobilistica. L’asturiano fu grandissimo protagonista lo scorso annocondusse la gara per larghi tratti prima di essere tradito dal motore. Lungo gli 804,67 chilometri può davvero succedere di tutto ma questa voltaAlonso non vuole farsi cogliere impreparato e punta dritto alla vittoria: il sogno Tripla Corona è più vivo che mai, dopo i due titoli iridati in F1 e con la 24 Ore di Le Mans all’orizzonte. Si preannuncia naturalmente ...