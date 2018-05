5 forni intelligenti da comprare nel 2018

gqitalia

(Di martedì 15 maggio 2018) Nella cucina del futuro, ti basterà pensare a cosa vuoi mangiare mentre saranno i tuoi elettrodomestici a preparare la cena. Se fino ad ora sei stato tu ad accendere i fornelli o a fare la lista della spesa, presto sarà il frigo a chiederti cosa hai in mente per la cena, ricordandoti di fare un salto al supermercato per prendere gli ultimi ingredienti che ti mancano, oppure potrai scrivere un messaggio Whatsapp al forno per dirgli di riscaldarsi mentre tu stai tornando a casa. L’obiettivo è farti risparmiare tempo e darti una mano in cucina: puoi guardare la ricetta sul display della tua cappa connessa o avere tutti i passaggi dal tuo speaker connesso con Google Assistente che ti dirà come impostare la temperatura e la durata della cottura in forno. A meno che il tuo forno non sia già così evoluto da riconoscere la pietanza che hai messo a cuocere e sia in grado di fare tutto da ...