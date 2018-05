120 anni fa nasceva Tamara de Lempicka | la baronessa dell’Art Déco che rifiutò D’Annunzio

Le cannonate di Bava Beccaris - 120 anni fa : Per riprendere il controllo di Milano dopo i "moti del pane", un generale ordinò di sparare contro la folla: morirono più di 80 persone The post Le cannonate di Bava Beccaris, 120 anni fa appeared first on Il Post.

Genoa in festa : 120 anni fa il primo scudetto della storia italiana : E la Coppa d'Onore, donata ai rossoblù nel 1900 dal Duca degli Abruzzi, torna a casa dopo un lungo peregrinare

Nuovo marchio per Veronafiere - nel 120° anniversario della sua creazione - 1898-2018 - . Una "V" a cinque colori fa ricordare elementi e ... : Un marchio moderno, che parla e che, pensiamo, è anche segno d'innovazione e di conferma della volontà di Veronafiere d'essere sempre più al servizio dell'economia veronese e nazionale. Pierantonio ...

120 anni di Figc : Il calcio italiano festeggia i 120 anni della Figc. Lo fa con tutte le squadre e gli arbitri impegnati in campo in questo fine settimana di gare, dalla Serie A alla Terza Categoria, che indossano ...

120 anni Figc - al Vinitaly un nuovo vino per sostenere opera San Patrignano : La Federazione Italiana Giuoco Calcio celebra i 120 anni della fondazione legando il suo nome alla comunità San Patrignano, attraverso la creazione di un vino che testimonia l’incontro di due eccellenze italiane in un’etichetta originale e in un’esperienza di solidarietà straordinaria. È la passione il filo conduttore che unisce i due mondi, solo in apparenza così distanti. La stessa passione che alimenta giorno dopo giorno ...

Venezia - sport e solidarietà per i 120 anni della Figc : sport e solidarietà al centro dell’evento “SiAMO il calcio” che la Figc e il Comune di Venezia hanno previsto domenica 8 aprile dalle ore 10.30 alle 12.30, in piazza Ferretto. L’occasione sono i festeggiamenti per i 120 anni della federazione. I migliori trecento calciatori tra i 5 e 10 anni si sfideranno in quattro mini campi da gioco (per partite da 3 contro 3), e in due aree tecniche in cui i ragazzi potranno ...

Pari a 120 mln di euro i danni da gelo a Corato : La relazione di Benedetto Miscioscia, coordinatore regionale Città dell'Olio si sofferma sull'agricoltura come valore, sulla grande biodiversità del mondo olivicolo che contraddistingue l'habitat ...

Olivicoltura - Unaprol : bilancio shock danni maltempo : 120 mln euro : Roma, 30 mar. , askanews, - Dalle approfondite verifiche sui danni provocati dal gelo siberiano di fine febbraio è emersa una situazione estremamente grave e decisamente peggiore rispetto a quella ...

Italia : bilancio shock su olivicoltura - 120 mln di danni per gelo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Renault - 120 anni e non sentirli : ecco i passaggi fondamentali della storia della casa automobilistica : Nel corso dei suoi 120 anni di esistenza, Renault ha avuto tre vite: quella del fondatore , 1898-1944, , Régie Nationale des Usines Renault , 1945-1995, e quella di Renault SA , 1995-oggi, In questi ...

Auto blu - Vincenzo De Luca prende a noleggio un’Audi A4 iper accessoriata. Costo? 1200 euro al mese per due anni : Bella, è bella. Ed assai lussuosa, la nuova Auto blu presa a nolo dal governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca: una Audi A4 Avant 2.0 TDI Ultra 150 CV S-Tronic Business. Con “l’interfaccia Bluetooth, i retrovisori esterni riscaldabili, oltre che ripiegabili elettricamente, l’avveniristico sistema di ausilio al parcheggio plus che segnala acusticamente e visivamente in uno schermo la distanza anteriore e posteriore da eventuali oggetti o ...