YouTube | come funziona il Take a break | per non esagerare

Come velocizzare caricamento video YouTube : Se i problemi persistono, ripeti l'operazione e riduci ulteriormente la qualità , 360p , finché lo streaming non ha un livello accettabile di caricamento. Se, invece, stai riscontrando problemi con i ...

Alli come gli YouTuber : 10 mila fan per vederlo giocare a Fortnite in streaming - : Niente Bayern Monaco-Real Madrid per Dele Alli : il centrocampista del Tottenham ha preferito giocare a Fortnite piuttosto che seguire gli sviluppi del big match di Champions League . Con lui, una ...

Google Assistant permette di impostare YouTube come provider musicale predefinito : Google Assistant consente finalmente agli utenti di impostare YouTube come provider musicale di default. Ad ogni modo, YouTube resta una piattaforma per riprodurre video, di conseguenza, una volta impostato come provider musicale predefinito, sarà necessario avere a disposizione un display. L'articolo Google Assistant permette di impostare YouTube come provider musicale predefinito proviene da TuttoAndroid.

Secondo concerto di Beyoncé al Coachella 2018 domenica 22 aprile - come seguire la diretta senza streaming su YouTube : Il Secondo, attesissimo, concerto di Beyoncé al Coachella 2018 non sarà trasmesso in diretta streaming su Youtube: la regina dell'r'n'b che ha fatto la storia come prima donna di colore headliner dello storico Festival di Indio appena una settimana fa torna ad esibirsi il 21 aprile (22 in Italia, alle 8 del mattino) sullo stesso palco, ma senza la trasmissione live che ha caratterizzato il primo concerto. Nonostante i risultati incredibili ...

Come trasferire playlist da Spotify a YouTube (e viceversa) : Spotify e Youtube sono sicuramente i servizi musicali più utilizzati dagli utenti grazie anche alle loro funzionalità e organizzazione. Entrambi i servizi, infatti, permettono di creare playlist in modo da organizzare la vostra musica preferita. E se vi dicessi che potete trasferire playlist da Spotify a Youtube e, naturalmente, fare il percorso inverso che permette di trasferire playlist da Youtube a Spotify? Questa guida vi mostrerà la ...

Come scaricare musica da YouTube gratis : Esistono tanti modi per scaricare musica da YouTube ed è per questo che si è reso necessario scrivere una guida che ve li elenchi tutti (naturalmente solo i migliori e più immediati). Il download di musica da YouTube può essere effettuato sia tramite PC che tramite smartphone o tablet Android, oltre che naturalmente da iPhone e iPad. Oltre ad ottenere brani in formato audio mp3 potrete scegliere, qualora il servizio ve lo permetta, altri tipi di ...

Come scaricare video da YouTube : Purtroppo scaricare video YouTube direttamente dal sito ufficiale non è possibile, ecco perché abbiamo realizzato questa guida dove vi mostreremo le procedure per il download dei video sul vostro PC, smartphone o tablet. Non esiste un metodo unico per scaricare video o musica da YouTube. Compiere quest’azione è possibile percorrendo molte strade diverse. Esistono siti che offrono specificatamente questa funzione, applicazioni per Android e ...

Come scaricare video da YouTube senza programmi : Spesso torna utile scaricare un video da YouTube in quanto si necessita del file video e non è sufficiente avere solo l’URL del contenuto. Ci sono svariati contesti in cui si ha bisogno di far ciò ma, se siete qui, sicuramente siete già nel contesto. L’immaginario comune ci dice che per scaricare un video da YouTube è necessario installare qualche programma strano o fare dei procedimenti complicati. Fortunatamente oggi la cosa è ...

Come proteggere i bambini su YouTube dai contenuti inappropriati : La ' modalità limitata ' prevista da YouTube può essere trovata facilmente nella pagina e i portavoce della piattaforma video più popolare del mondo hanno dichiarato di prendere molto seriamente la ...

Come Fare Live Su YouTube Da PC Con Webcam : Come Fare una diretta Live streaming su YouTube da PC Windows. Ecco la guida completa per trasmettere Live su YouTube da computer e PC tramite Webcam. Creare una diretta Live streaming su YouTube usando la Webcam del PC Come andare in diretta Live su YouTube da PC Grandi novità arrivano per tutti gli utenti che vogliono trasmettere un […]

Sofia Viscardi - star di YouTube/ Le cose in comune con Chiara Ferragni : "Ma le fan mi vedono come una di loro" : Sofia Viscardi, star di YouTube: cosa ha in comune la 19enne con Chiara Ferragni? Somiglianze e differenze delle due stelle dei social: cosa pensano le fan di lei.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:09:00 GMT)

Cambia la pubblicità di YouTube : come aumentare le visualizzazioni : Nuove e continue sfide attendono il mondo della comunicazione digitale. Nel 2018 Cambia la pubblicità di YouTube. Infatti, in occasione