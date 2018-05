Xylella | anche Muro Leccese vieta l' uso dei pesticidi Il sindaco Salvemini non aderisce

La Xylella contagia tutta la Puglia. A rischio anche gli ulivi millenari : L’ulivo in Puglia è padre e madre. L’ulivo è paesaggio. Certo, anche olio e affari, ma soprattutto è storia e identità. E non a caso un ulivo compare anche nel simbolo della Regione. Nodosi e aspri, bellissimi e austeri. Ora stanno morendo. anche i «patriarchi», gli ulivi millenari, sono minacciati di morte. Per colpa della Xylella Fastidiosa, il b...