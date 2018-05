XXIII edizione del Festival della Malvasia | l' appuntamento di un territorio che produce

Da Martone a Brook - dal 19 settembre la X XXIII edizione del Romaeuropa Festival : ''Perchè quest'anno - ha ribadito Monique Veaute - siamo andati a vedere cosa accade, artisticamente, culturalmente, al di fuori dell'Europa per aprici, tutti, a nuove visioni del mondo, alla ...

Rovereto marcia per le vittime innocenti della mafia. La XXIII edizione della Giornata organizzata da Libera : Finito il momento di raccoglimento i partecipanti hanno potuto assistere, in diretta streaming, al discorso di Don Luigi Ciotti tenutosi a Foggia, scelta come città simbolo del 2018. ' Terra, solchi ...