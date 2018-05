X-Files | per ora non ci sarà una 12esima stagione

wired

(Di lunedì 14 maggio 2018) L’entusiasmo dei fan di X-, alla notizia due anni fa di un revival della serie fantascientifica di culto interrotta nel 2002, è durato solo per l’arco di due stagioni. Nei mesi scorsi, infatti, alla conclusione dell’undicesimo ciclo di episodi l’attrice Gillian Anderson, interprete dalla mitica agente Scully, ha dichiarato di voler abbandonare la serie definitivamente (così come anche il suo altro ruolo in American Gods). Difficile dunque capire quale sarebbe stato il destino della produzione senza una delle due colonne portanti. Nell’ultimo periodo Chris Carter, ideatore e sceneggiatore della serie fin dalla prima, aveva manifestato un cauto ottimismo sulla possibilità di una continuazione della serie anche senza Scully. Eppure l’ipotesi si fa sempre più vaga anche in seguito alle recentissime dichiarazioni di Gary Newman, ...