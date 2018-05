X Files 12 in forse dopo l’uscita di Gillian Anderson?

ilnotiziangolo

(Di lunedì 14 maggio 2018) X12 vedrà la luce? In queste ultime ore è apparso sempre più chiaro il dubbio dei creatori di poter proseguire lo show. Il tutto dovuto all’uscita di, che ha deciso di non rivestire i panni di Scully ancora una volta. Nessun problema con i vertici per l’attrice, anche se ha spesso lamentato una forte disparità rispetto al trattamento riservato a David Duchovny. E così si affaccia la possibilità che X12 rimanga solo una speranza nei cuori dei fan. X12, lo stop della produzione I fan dello Spettrale potrebbero rimanere delusi. Il co-presidente della Fox Gary Newman ha infatti rivelato in conferenza stampa che attualmente non è prevista una nuova stagione della serie. A due mesi di distanza dal finale precedente e dall’uscita di, iniziamo ad avere il dubbio che Chris Carter non sia all’opera per ideare una nuova ...