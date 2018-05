Westworld 2 | l’analisi di The Riddle of the Sphinx

wired

(Di lunedì 14 maggio 2018) L’enigma della sfinge che dà il titolo all’episodio è quello che ha come risposta l’uomo e il suo invecchiare. Siamo noi quell’animale che cammina su quattro zampe, poi due, poi tre, ma cosa succede in un mondo in cui tentiamo di non invecchiare? Succede che ti ritrovi dentro un androide che vive in un loop, un circolo vizioso in cui ogni tentativo di uscirne e di comprendere la vera natura della nuova realtà causa dei malfunzionamenti. Questo è ciò che capiamo nella sequenza iniziale dell’episodio e che viene ripetuto più volte in una serie di scene circolari (anche nell’inquadratura, fateci caso) che ci mostrano i tentativi di James Delos di rendersi immortale, splendidamente recitati da Peter Mullan. Una serie di scene che si ripetono sempre uguali ma sempre diverse in cui sono i piccoli dettagli a darci il senso del cambiamento e che nel dialogo finale sostituiscono Jimmi Simpson ...