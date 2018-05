Vulcano Kilauea | incredibili immagini dall’alto delle eruzioni che stanno cambiando il

Vulcano Kilauea : si apre la 18ª fessura mentre si teme già la prossima - possibile un’evacuazione di massa [GALLERY] : 1/11 Credit: USGS ...

Prosegue l’eruzione del Vulcano Kilauea alle Hawaii : si apre una nuova fessura [GALLERY] : 1/4 Afp/Lapresse ...

Hawaii - Vulcano Kilauea : dichiarato lo stato di calamità a meno di un mese dalle disastrose alluvioni dell’isola di Kauai : Il Presidente Donald Trump ha approvato la dichiarazione dello stato di calamità per la Grande Isola delle Hawaii, dove l’attività vulcanica in corso ha già distrutto decine di case. La dichiarazione significa che sarà disponibile assistenza federale per coprire i costi dei lavori di riparazione alle infrastrutture pubbliche e i costi per le misure protettive di emergenza, inclusi personale della sicurezza, geologi e forze armate. Le eruzioni ...

Vulcano Kilauea : ecco il bilancio dopo oltre una settimana di eruzioni mentre una nuova scoperta semina il panico alle Hawaii [GALLERY] : 1/23 ...

Vulcano Kilauea : le Hawaii chiedono aiuto nel mezzo di un’emergenza che potrebbe protrarsi a lungo : Il Governatore delle Hawaii, David Ige, sta chiedendo al Presidente Donald Trump di dichiarare lo stato di emergenza a causa dei terremoti e delle eruzioni del Vulcano Kilauea che stanno devastando la Grande Isola. Secondo il Governatore, l’emergenza è così grave da richiedere il sostegno federale. Le autorità dello stato stimano che serviranno oltre 2,9 milioni di dollari per proteggere i residenti per i prossimi 30 giorni. Due suddivisioni ...

Vulcano Kilauea - crescono le paure di un’eruzione esplosiva : potrebbe scagliare rocce dal peso di 10 tonnellate fino a 200 km/h [GALLERY] : 1/23 ...

Hawaii : e se l’eruzione del Kilauea facesse risvegliare anche il Vulcano Mauna Loa? : Oltre al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii c’è un altro vulcano attivo, il Mauna Loa. Il Kilauea è salito spesso agli onori della cronaca negli ultimi decenni, fino alle eruzioni che in questi giorni stanno seminando panico e distruzione nel distretto di Puna. E proprio a causa di tutte queste eruzioni in molti si stanno chiedendo se l’attività vulcanica lungo la zona di frattura meridionale del Kilauea potrebbe in qualche modo ...

Hawaii - Vulcano Kilauea : ecco cosa potrebbe scatenare un’eruzione esplosiva e il precedente del 1924 : Il Servizio Geologico americano (USGS) ha emanato un’inquietante allerta sulla possibile eruzione esplosiva del vulcano Kilauea. Questo tipo di eruzione dal cratere in cima al vulcano potrebbe innescare esplosioni così violente da scagliare rocce di diverse tonnellate fino a 800 metri di distanza. Con le fessure che continuano ad aprirsi nel suolo del distretto di Puna e la lava che viaggia verso il mare, le possibilità di un’eruzione esplosiva ...

L'allarme degli scienziati : "Il Vulcano Kilauea sta per esplodere" : Gli studiosi dell'Hawaian Volcano Observatory avvertono: potrebbero cadere blocchi di roccia fusa tra le 10 e le 12 tonnellate

Hawaii : possibile un’eruzione esplosiva del Vulcano Kilauea - a rischio anche le città più distanti [GALLERY] : 1/21 ...

Hawaii : i satelliti Cosmo-SkyMed rilevano gli effetti dell’eruzione del Vulcano Kilauea : Hawaii, 5 maggio, alba: l’ultimo sguardo di Cosmo-SkyMed all’eruzione del vulcano Kilauea va a completare l’immagine interferometrica elaborata per il periodo 19 aprile – 5 maggio e rileva informazioni cruciali per i vulcanologi. Le giornate del cataclisma che si è abbattuto sui fianchi di Kilauea sono tutte concentrate in questa “foto”. L’immagine – spiega Global Science – immortala la porzione del territorio hawaiano dopo lo sciame ...

Hawaii : il Vulcano Kilauea spaventa ancora - nuove evacuazioni. VIDEO - : nuove fessure vulcaniche si sono aperte martedì 8 maggio nella zona di Lanipuna, a est del vulcano, obbligando i residenti ad evacuare la zona. Il vulcano è in continua attività dal 1983

Hawaii : l’eruzione del Vulcano Kilauea vista dallo spazio : I satelliti della NASA hanno offerto un’inedita visuale della grande eruzione vulcanica iniziata alle Hawaii il 3 maggio scorso. Due immagini scattate dallo spazio nella giornata del 6 maggio hanno immortalato lo stato dell’eruzione, quando ancora le fessure che si sono venute a creare nel terreno erano inferiori alle attuali 14. Il vulcano Kilauea sta devastando in particolare l’area di Leilani Estates e ha già provocato ...

Hawaii - eruzione del Vulcano Kilauea : precipitazioni in arrivo - cresce il pericolo delle piogge acide : Mentre le previsioni annunciano pioggia sull’area del distretto di Puna per i prossimi giorni, con le eruzioni del vulcano Kilauea in corso nella suddivisione di Leilani Estates aumenta il pericolo delle piogge acide alle Hawaii. Molti sono i residenti che, già psicologicamente provati dalla paura di perdere tutto, ora iniziano a temere anche gli effetti pericolosi delle piogge acide. Ma che cosa sono le piogge acide? Quando il magma si avvicina ...