ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: ‘Vota Miss Alpina bagnata tirando birra’. Polemiche dopo l’evento, gli organizzatori dell’Adunata: ‘Idea di un imbecil… - PoetaAbruzzese : RT @fattoquotidiano: ‘Vota Miss Alpina bagnata tirando birra’. Polemiche dopo l’evento, gli organizzatori dell’Adunata: ‘Idea di un imbecil… - TutteLeNotizie : ‘Vota Miss Alpina bagnata tirando birra’. Polemiche dopo l’evento, gli organizzatori dell… - dorinadeli : RT @fattoquotidiano: ‘Vota Miss Alpina bagnata tirando birra’. Polemiche dopo l’evento, gli organizzatori dell’Adunata: ‘Idea di un imbecil… -

(Di lunedì 14 maggio 2018) “Vota la tuapreferita bagnandola con una birra“. E’ la scritta comparsa su alcuni volantini distribuiti a Trento durante la 91esima Adunata nazionale degli Alpini (11-13 maggio). E in testa il nome dell’evento organizzato per le vie della città: ““. Una “gara”, con relativo invito, che ha scatenato le proteste dell’associazione Non Una di Meno: “Al di là dell’oggettificazione della donna, dettaglio non certo trascurabile – ha scritto su Facebook la sezione trentina che si batte per i diritti delle donne – non capiamo come si possa non considerare umiliante (facendolo anzi passare per apprezzamento) il gesto di lanciare addosso a qualcuno della birra“. Glidell’Adunata, da parte loro, negano di aver mai pensato a mettere in piedi un evento del genere: ...