Volvo - Made in China meglio delle auto europee

(Di lunedì 14 maggio 2018) Altro che storcere il naso di fronte al "in", i tempi sono decisamente cambiati, se persino un supermanager dellcome il vicepresidente della, Robin Page, ammette pubblicamente che le vetture del marchio svedese realizzate nella Repubblica Popolare sono in realtà di qualità superiore rispetto a quelle prodotte in Europa. E certamente ne sa qualcosa, visto che laha iniziato a esportare veicoli costruiti in Cina in tutto il mondo a partire dal 2014, con la precedente S60 a passo lungo, mentre da fine 2016 ha trasferito allombra della Grande Muraglia la produzione della berlina S90, che addirittura, per i clienti europei, torna in treno lungo la Via della seta.Preoccupazioni superate. Intervistato dalla rivista australiana Go, il vicepresidente, responsabile del design, ha ammesso che a Goteborg non pochi erano preoccupati per la decisione della ...