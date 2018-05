Volley | Velasco torna a Modena ' Bello sognare di nuovo insieme'

Volley : Superlega - a volte ritornano : Velasco a Modena : No! Ho voluto Julio, l'uomo che ha cambiato la storia della nostra disciplina, a Modena in Italia e nel mondo, perché lo considero una straordinaria promessa di Futuro. Con la maiuscola. Chi mi ...

Volley - UFFICIALE : Julio Velasco allenatore di Modena! Il Guru torna in Italia - il CT della Generazione dei Fenomeni abbraccia i Canarini : Ora è davvero UFFICIALE: Julio Velasco sarà il prossimo allenatore di Modena! Il Guru della nostra pallavolo, colui che guidò la Generazione dei Fenomeni verso i due trionfi mondiali consecutivi (1990-1994) e che lanciò in orbita questo sport in Italia, ritorna nel nostro Paese e siederà nuovamente sulla panchina dei Canarini. Il 66enne di La Plata, infatti, ha chiarito la propria posizione con la Federazione Argentina e ha confermato che questa ...

Volley - Julio Velasco : “L’Italia utilizza Juantorena? Una cosa antisportiva. I naturalizzati mi danno fastidio” : Faranno sicuramente discutere le dichiarazioni che Julio Velasco ha rilasciato a TyC Sports alla vigilia della lunga estate riservata alle Nazionali. Il CT dell’Argentina, grande Guru della pallavolo internazionale e capace di portare l’Italia in trionfo con la Generazione dei Fenomeni, ha commentato la situazione dei vari naturalizzati nel circuito del Volley: “Mi dà molto fastidio che il Brasile possa usare Leal che ha ...

Volley - Julio Velasco torna ad allenare in Italia? Il Guru accostato a Civitanova - la sua risposta dall’Argentina : Julio Velasco è pronto per tornare in Italia ad allenare? Le voci di mercato sono sempre più insistenti attorno al Guru, colui che ha rivoluzionato la pallavolo in Italia e che ha portato al successo la Generazione dei Fenomeni. Attualmente il maestro è il CT dell’Argentina ma quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione sulla panchina dell’Albiceleste. Le difficoltà economiche della Federazione potrebbero indurre il ...