Volley | a Milano si è costituita l' Associazione di Club Europei femminili

Volley : Superlega - Giani non si muove : lo annunciano Milano e Modena : ... al fine di portare in Città l'unico Scudetto di sport di gruppo che manca a Milano. Modena e Milano hanno l'intento comune di mantenere alto il progetto Superlega e aiutare lo sviluppo del Volley in ...

Milano : inaugurati nuovi campi da rugby e Volley in oratorio Quarto Oggiaro : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Primo importante traguardo raggiunto dal progetto Insieme di Mediobanca. Stasera, sono stati inaugurati i nuovi campi da rugby e pallavolo dell’oratorio Sant’Agnese di Milano, nel quartiere periferico di Quarto Oggiaro. L’iniziativa, lanciata qualche mese fa in collaborazione con il Cus Milano rugby e il Comune, vuole promuovere la pratica sportiva tra i minori appartenenti a fasce socialmente ...

Milano : inaugurati nuovi campi da rugby e Volley in oratorio Quarto Oggiaro (2) : (AdnKronos) – L’attività, organizzata e gestita dal CUS Milano rugby attraverso un team di educatori e tecnici qualificati coordinati da Diego Dominguez, prevede l’avvicinamento alle discipline di rugby, pallavolo e atletica leggera con interventi nelle classi di almeno tre istituti del quartiere di riferimento e l’organizzazione di corsi pomeridiani durante l’intero anno scolastico.“Con il progetto Insieme ...

Volley / A Milano Marittima il 4° Torneo "Cervia 1969" dedicato alle squadre giovanili : ... per un week end all'insegna dello sport e del sano divertimento. L' ultima novità riguarda la giornata di lunedì 30, in cui si svolgerà un allenamento 'TUTTE INSIEME'. Questo il programma : Domenica ...

Volley : Boy League - Milano-Civitanova e Trento-Castellana Grotte le sfide in semifinale : Semifinali pronte a partire dalle 9.30: la prima sfida vede di fronte al Palazzetto dello Sport 'L. Giovanelli' la capolista del girone H, Revivre Milano, contro la seconda classificata del girone I, ...

Volley : Play Off Challenge - Latina bissa su Milano e va in Semifinale : IL TABELLINO- REVIVRE Milano - TAIWAN EXCELLENCE Latina 0-3 , 22-25, 23-25, 22-25, REVIVRE Milano: Sbertoli 2, Schott 7, Tondo 9, Abdel-Aziz 21, Cebulj 10, Galassi 7, Piccinelli , L, , Fanuli , L, , ...

Volley : la pallavolo italiana si da appuntamento a Milano : ... , Marco Paolini , Allenatore e Consigliere Federale - Tecnici, , Massimo Righi , Amministratore Delegato LegaVolley maschile, , Valter Borellini , Docente SdS Management dello Sport, e Davide ...

Volley - Modena passa a Milano in semifinale contro la Lube : Milano-Modena 1-3 , 27-25, 21-25, 19-25, 19-25, REVIVRE Milano: Sbertoli 0, Klinkenberg 3, Averill 11, Abdel-Aziz 10, Cebulj 18, Piano 6, Piccinelli , L, , Fanuli , L, , Galassi 7, Tondo 0, Schott 0, ...

Volley / Caccia ai playoff : Olimpia Teodora vola a Milano per affrontare Club Italia : LIVE MATCH E DIRETTA STREAMING Come tutte le partite casalinghe del Club Italia CRAI l'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Federazione Italiana ...

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Civitanova rischia con Piacenza - Modena alla prova Milano - derby Trento-Verona : Dopo la vittoria di Perugia contro Ravenna, oggi si disputano le altre gare1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Il successo dei Block Devils, primi in regular season, è stato meno schiacciante del previsto e in questa domenica potrebbero arrivare delle sorprese dei tre campi sotto i riflettori. Si preannunciano delle sfide davvero molto intense e in grado di regalare spettacolo. Civitanova dovrà sudare contro ...