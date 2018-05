Volkswagen Polo GTI | grinta quotidiana | prova su strada

Volkswagen Polo GTI - piccole cattiverie quotidiane : prova su strada : REIFNITZ , AUSTRIA, - Un lungo viaggio in autostrada non è forse il miglior banco di prova per la nuova Volkswagen Polo GTI , piccola furia da 200 cavalli nata per divertire tra le curve senza ...

Gruppo Volkswagen - Richiamo per Polo - Ibiza e Arona : La Volkswagen e la Seat hanno diramato una nota ufficiale nella quale comunicano di aver individuato un possibile difetto di fabbricazione che potrebbe portare all'involontaria apertura di uno dei tre fermi delle cinture di sicurezza posteriori. Il problema riguarderebbe unicamente le Volkswagen Polo model year 2018 e le Seat Ibiza (my 2017 e 2018) e Arona (my 2018). Curiosamente nella manovra di Richiamo non è invece coinvolta l'altra Suv ...

Volkswagen GTI - Meglio up! - Polo o Golf? : La famiglia GTI della Volkswagen non è mai stata così numerosa come in questo momento. Tra lintramontabile Golf e linossidabile Polo, infatti, da qualche tempo, è spuntata come un fungo anche la simpatica up!, pronta a movimentare le acque nel mondo delle ultra-compatte allarrabbiata. Per la verità tre GTI in un sol colpo si erano già viste una volta, tra il 2000 e il 2005, quando oltre alle solite due sorellone maggiori (Golf e Polo), era ...

Volkswagen Motorsport - Svelata la Polo R Supercar : stata Svelata oggi la Polo R Supercar della Volkswagen Motorsport, auto che competerà nelledizione 2018 del WRX, il Campionato Mondiale Rallycross che prenderà il via a Barcellona il 14 e 15 aprile. La nuova vettura è stata progettata dal gruppo tedesco con il chiaro obiettivo di difendere i titoli piloti e costruttori conquistati lo scorso anno nella categoria, con Johan Kristoffersson e il team svedese PSRX Volkswagen Sweden che ha gareggiato ...