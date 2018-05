Vladimir Luxuria | La Confessione “Ho avuto una storia con un politico del centro destra

Vladimir Luxuria : "Ho avuto una storia con un potente di destra. Ricevevo avances da politici del Family Day. Smettevano se parlavo coi giornalisti” : "Ho avuto una storia d'amore con un potente del centrodestra. Aveva un'attrazione sessuale per me". In un'intervista rilasciata a La Confessione, in onda lunedì 14 maggio alle 22.20 su NOVE, Vladimir Luxuria, parla di una relazione avuta con un politico delle fila del centrodestra."Ero affezionata a questa persona", dice l'ex onorevole di Rifondazione Comunista, "Lui aveva un'attrazione soprattutto sessuale, una volta mi sono preoccupata ...

Grande Fratello 15 - Vladimir Luxuria contro l'eliminazione di Aida Nizar : "Ha vinto Favoloso e il branco" (video) : Ieri, ospite di Mattino 5, Vladimir Luxuria ci è andata, giustamente, pesante, per la decisione del pubblico da casa che, al televoto, ha premiato un personaggio assai controverso come Luigi Favoloso che ha avuto la meglio su Aida Nizar, acclamata a furor di popolo sul web. Ecco le parole dell'opinionista: prosegui la letturaGrande Fratello 15, Vladimir Luxuria contro l'eliminazione di Aida Nizar: "Ha vinto Favoloso e il branco" (video) ...

“Sfrenata passione…”. Vladimir Luxuria - la bomba è servita. E - dicono - lei ha letteralmente perso la testa per lui. “Giovane - muscoloso - il mondo dello spettacolo… Si vedono in un motel”. E già si parla di coppia : Lei tace e già questo potrebbe far pensare che gatta ci cova. Perché Vladimir Luxuria è una che difficilmente riesce a tenere la bocca chiusa. Che si tratti di politica, attualità o di inciuci legati alla vita privata. Sì, avete capito bene, pare che Vladimir abbia trovato un compagno e pare che sia davvero bellissimo, tanto che la transgender più famosa d’Italia pare abbia proprio perso la testa. Si tratterebbe infatti di un bel giovane ...

Vladimir Luxuria picchiata e insultata a 20 anni : la foto : Vladimir Luxuria picchiata e insultata a 20 anni: la foto La denuncia shock della conduttrice e opinionista contro omofobia e bullismo Continua a leggere

Vladimir Luxuria - vittima di bullismo. Su Instagram la foto dopo un pestaggio quando aveva 20 anni : Sono passati più di trenta anni, Vladimir Luxuria allora aveva 20 anni, capelli lunghi e un accenno di barba, un aspetto totalmente diverso da quello di oggi, ma ciò che non si può non vedere sono i lividi sul suo volto. Mi fecero male i cazzotti e anche l'indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. La transgender più famosa d'Italia, all'anagrafe Wladimiro Guadagno, posta su Instagram ...