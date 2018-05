Video Roma-Juventus | 0-0 | | highlights della partita | Serie A 37giornata

Video/ Roma-Juventus (0-0) : highlights della partita (Serie A 37^ giornata) : Video Roma Juventus (risultato finale 0-0): gli highlights della partita di Serie A che ha consegnato il settimo scudetto di fila ai bianconeri, per Allegri si tratta dell'ennesimo double.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 03:06:00 GMT)

Internazionali d'Italia 2018/ Roma - streaming Video e diretta tv : orario delle partite (tennis - oggi) : diretta Internazionali d'Italia 2018: streaming video e tv, prende il via il torneo di tennis al Foro Italico, nello straordinario scenario di Roma. Si gioca sempre sulla terra rossa(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 02:00:00 GMT)

Video Gol Roma-Juventus 0-0 : Highlights e Tabellino Serie A 13-05-2018 : Risultato Finale Roma-Juventus 0-0: Cronaca 37° Giornata Serie A 13 Maggio 2018. Finisce 0-0 il posticipo della 37° giornata di Serie A Roma-Juventus. La squadra di Allegri festeggia così il suo settimo scudetto consecutivo, forte dell’ultimo punto conquistato per raggiungere la certezza matematica. E’ record assoluto per una squadra che mai ha dominato per così tanti anni incontrastata il nostro campionato. Alla Roma rimane la ...

Roma - murales di Francesco Totti sfregiato Video : Non è la prima volta che accade. Il murales dedicato a Francesco Totti, situato nel rione Monti, è stato nuovamente deturpato da alcuni vandali, non contenti di vedere in quel luogo un simbolo della storia giallorossa. Il dipinto raffigurava il numero dieci della Roma durante un'esultanza molto particolare, avvenuta nel lontano 2001, anno dell'ultimo scudetto [Video] dei lupacchiotti. La vicenda L'ultimo restauro del murales risale solamente a ...

