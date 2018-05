Video Gol Crotone – Lazio 2 – 2 | Highlights e Tabellino 37^ Giornata Serie A | 13-05-18

Video Gol Roma-Juventus 0-0 : Highlights e Tabellino Serie A 13-05-2018 : Risultato Finale Roma-Juventus 0-0: Cronaca 37° Giornata Serie A 13 Maggio 2018. Finisce 0-0 il posticipo della 37° giornata di Serie A Roma-Juventus. La squadra di Allegri festeggia così il suo settimo scudetto consecutivo, forte dell’ultimo punto conquistato per raggiungere la certezza matematica. E’ record assoluto per una squadra che mai ha dominato per così tanti anni incontrastata il nostro campionato. Alla Roma rimane la ...

Diretta/ Roma-Juventus (risultato live 0-0) streaming Video e tv : giallorossi in dieci - espulso Nainggolan : Diretta Roma Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Manca un punto: ai bianconeri per lo scudetto, ai giallorossi per la Champions League. La Juventus pareggia 0-0 in casa della Roma e ottiene il punto che le serviva per avere la certezza matematica del settimo scudetto consecutivo!

Diretta/ Sampdoria Napoli (risultato live 0-1) info streaming Video e tv : la sblocca Milik con un gran gol! : Diretta Sampdoria Napoli, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I partenopei hanno abbandonato il sogno scudetto, blucerchiati lontani dall'Europa

Video Gol Atalanta-Milan 1-1 : Highlights e Tabellino 37^giornata Serie A 13-05-2018 : Risultato Finale Atalanta-Milan: Cronaca e Video Gol Kessié, Masiello 37° Giornata Serie A 13 Maggio 2018 Le aspettative prima del match erano altissime, in palio un posto Europa League, e le due squadre non hanno deluso nessuno. Sotto la pioggia battente, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, si è vista un’ottima partita sotto tutti i punti di vista, divertente, tattica, e pazza. Questi tre aggettivi servono a dare ...

