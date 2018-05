Verso il Governo in maglia giallo-verde | in attesa del vaglio di Mattarella

Verso un governo Lega-M5S : chi sarà il futuro premier? Da Tremonti a Giorgetti - ecco il totonomi : Entro la serata, Di Maio e Salvini dovranno comunicare al Quirinale il nome del presidente del consiglio individuato per presiedere il futuro esecutivo Lega-M5S. Nessuna informazione è trapelata dalle stanze del Pirellone nel corso della due giorni di trattativa, ma le ipotesi sul campo sarebbero essenzialmente quattro, secondo i giornali.Continua a leggere

Verso il nuovo governo : ecco il programma punto per punto : NOMADI Via gli abusivi e più sicurezza L'obiettivo, scritto nero su bianco, è quello di chiudere i campiromirregolari. I minorenni, anche quelli parte di un nucleo familiare, sarebbero affidati ai ...

Governo - M5s e Lega attesi oggi al Colle : Verso premier politico : Lega e M5s saliranno oggi al Colle per riferire a Sergio Mattarella, dopo l'ultimo vertice in nottata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio: "L'incontro è andato bene; è servito a rifinire gli ultimi ...

Un Governo nuovo o un Paese diVerso? : Finirà come avrebbe dovuto finire. Anche se non è certo che finirà davvero. Si sta formando un Governo politico tra le due forze (Cinque Stelle e Lega) che hanno molto in comune (e...

Verso IL GOVERNO/ Il vero piano M5s-Lega : smontare la Ue per rifarla : Lega e M5s dovrebbero arrivare entro domenica all'accordo definitivo sul GOVERNO. Le sfide principali sono la crescita, il lavoro e la partita sui trattati europei, spiega GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:00:00 GMT)M5S+LEGA, L'AVEVO DETTO…/ Sansonetti: l'accordo c'è da 5 anni, ma può ancora saltareCOSA ACCOMUNA M5S E LEGA?/ Programma: tre punti fattibili, il resto è un'utopia, di S. Luciano

Governo - Roberto Calderoli Verso un ministero : una nomina decisiva per mantenere l'asse con Berlusconi e Forza Italia : E tra loro potrebbe spuntare una vecchia volpe della politica: il leghista Roberto Calderoli , per inciso presente al tavolo delle trattative tra i due partiti. Secondo Il Tempo , infatti, l'ex ...

Trattative governo : Di Maio-Salvini - si va Verso il premier terzo? [LIVE] Video : Trattative e governo: Di Maio e Salvini lavorano per trovare l'accordo Dopo il passo indietro di Silvio Berlusconi e di Forza Italia, Matteo Salvini e Luigi Di Maio stanno provando a far partire un governo targato Lega-M5S [Video]. Nella giornata di ieri è andato in scena l'ennesimo incontro tra il leader grillino e quello leghista, nel corso del quale è arrivato il via libera a sedersi intorno ad un tavolo per provare a stilare un programma ...

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini : “Passi avanti”. Verso un nome terzo per il premier : «Passi avanti significativi», spiegano Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo il nuovo faccia a faccia di questa mattina. I due leader potrebbero tornare a vedersi già domani o nella giornata di sabato. Sicuramente entro domenica dovranno raggiungere la quadra, sia sulla squadra di Governo che sul programma: è quella, infatti, la dead line fissata dal...

Verso il governo M5S-Lega : il totonomi per premier e ministri - : Luigi Di Maio e Matteo Salvini sarebbero vicini a un'intesa per il nuovo esecutivo. Da Carlo Cottarelli a Enrico Giovannini, da Giancarlo Giorgetti a Giulia Bongiorno ecco la squadra che hanno in ...

Ultime notizie governo - M5S e Lega Verso l’intesa. E il premier? : Ore febbrili per la formazione del governo Lega-M5s che ha preso il via dopo il “passo di lato” di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia in una nota ha spiegato le ragioni che hanno spinto la componente a fare in modo – con l’astensione – che l’alleato Salvini tenti di dare al Paese un governo al quale “non potremo certamente dare la fiducia” ma che sarà valutato “senza pregiudizi sui ...

Verso Governo euro scettico - Btp al 2% : aumentano chance taglio rating : Per capire quale tipo di governo aspettarsi nella terza economia dell' area euro , che dopo il voto del 4 marzo deve fare i conti con un parlamento variegato senza una chiara maggioranza, bisogna ...