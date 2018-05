Verona | corpo di un uomo ritrovato in cantiere a San Martino Buon Albergo

meteoweb.eu

: Provincia di #Verona Ma non lavorava in quel cantiere. Indagini in corso - larenait : Provincia di #Verona Ma non lavorava in quel cantiere. Indagini in corso - veronasera : Ha ustioni sul 70% del corpo l'operaio ricoverato in ospedale a Verona dopo l'incidente alle Acciaierie Venete - Manu_Papa_Coach : 10 maggio, inizia così un nuovo meraviglioso viaggio. Inizia così il cammino di MediBeProject a Verona. Il centro d… -

(Di lunedì 14 maggio 2018), 14 mag. (AdnKronos) – Nella mattinata di oggi i dipendenti di unedile in via Bonatti a San) hanno rinvenuto ildi un, di 40 anni, italiano. Sul, secondo i primi esami, non sono stati riscontrati segni di violenza. Indagini sono in corso da parte del Comando dei Carabinieri di, mentre i rilievi sono in corso da parte degli specialisti della Scientifica e del reparto operativo dei Carabinieri. L'articolodi unina SanMeteo Web.