Venezia | nave da crociera in avaria nel canale della Giudecca

Venezia - nave da crociera da 40mila tonnellate in avaria : bloccata nel canale della Giudecca per 30 minuti : Prima o poi doveva accadere. Una della grandi navi che attraversano ogni giorno i canali del centro storico di Venezia è finita in avaria. Si trovava nel canale della Giudecca e a causa dei motori è diventata ingovernabile. Si tratta della Marella Discovery, un’imbarcazione di 40mila tonnellate di stazza, lunga 264 metri e larga 37 metri. Un vero bestione. Immediato l’allarme, anche perché il pericolo per i numerosi natanti che ...

Venezia : a Chioggia principio d’incendio in stiva nave in manutenzione : Venezia, 16 mar. (AdnKronos) – Questa mattina poco dopo le ore 8, i vigili del fuoco sono intervenuti località Val da Rio a Chioggia per un principio d’incendio all’interno della stiva di una nave, che si trova ferma in bacino per la manutenzione. I pompieri del locale distaccamento hanno completato le operazioni di spegnimento iniziate dal personale del cantiere. Le fiamme avevano intaccato uno scafale con del materiale ...

