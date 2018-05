Valanga di mail per reimpostare password Apple ID | attenzione allo spam

optimaitalia

(Di lunedì 14 maggio 2018) Una vera e propria ondata diche invitano alaID sta colpendo molti utenti italiani in questo momento. E sono molti a chiedersi se le missive siano di tipo ufficiale o, al contrario, solo, anzi per essere precisi più scam. Cediamoci chiaro per capire quali pericoli possano nascondersi dietro la propria casella di posta elettronica.Dal nostro fgruppo Facebooksono giunte proprio in queste ore numerose segnalazioni di chi ha ricevutoperID. Dietro alla finta scusa di accessi non autorizzati all'account, ecco che viene presentato l'invito a modificare i dati per l'autenticazione del profilo per migliorarne la sicurezza. Necessario subito diradare ogni dubbio: non si tratta di missive autentiche dima di messaggi truffa che mirano a rubare preziosi dati personali.Lo scam attuale ha appunto lo scopo di ...