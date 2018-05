Vado in America a caccia di idee

huffingtonpost



(Di lunedì 14 maggio 2018) Alcuni, per qualche momento, lo avevano persino inserito tra i candidati alla premiership del nuovo governo Lega-Cinque Stelle. Ma lui, Alessandro Di Battista, non ci sente, e prepara le valigie per gli Stati Uniti:"Stiamo svuotando la casa. Il 29 maggio partiremo in 3 (io, Sahra e Andrea) direzione San Francisco. Fino a dicembre saremo sulle strade d'. Dalla California a Panama, con i mezzi pubblici, andando adi, di persone che lottano per i loro diritti, di Politica con la P maiuscola. Oggi mi sono venuti a trovare alcuni attivisti campani e anche un neo-eletto. Li ho messi subito al lavoro. Stiamo facendo le bomboniere per il battesimo di Andrea. Buona domenica a tutti!#noipapà#famigliainviaggio#ontheroad"