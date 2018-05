Va in pensione il donatore record | ha salvato 2 | 4 milioni di bambini

Australia - in pensione donatore 'speciale' : ha salvato 2 - 4 milioni di bambini : ... nel 1999 - È probabilmente il mio unico talento' In un'intervista separata con 9News in Australia , ha aggiunto: 'Ho salvato molte vite e ho salvato molti nuovi bambini nel mondo. Quindi questo mi ...

Ha salvato 2 - 4 milioni di bambini : va in 'pensione' l'Uomo dal Braccio D'Oro - donatore di sangue speciale : Va 'in pensione' per raggiunti limiti di età, in Australia, a 81 anni un donatore speciale di sangue. Si chiama James Harrison e viene definito "The Man With the Golden Arm", l'Uomo dal Braccio D'Oro: ha donato sangue quasi ogni settimana per 60 anni e secondo l'Australian Red Cross Blood Service, ha aiutato a salvare la vita di oltre 2,4 milioni di bambini australiani per questo è considerato un eroe nazionale. Il sangue di ...