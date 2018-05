Uscita My Hero Academia One’s Justice svelata per il Giappone

optimaitalia

(Di lunedì 14 maggio 2018) Nelle ultime ore Bandai Namco ha annunciato la data diindel gioco My: One's, ispirato all'anime di My- adattamento, a sua volta, del manga di successo di Kohei Horikoshi. Il titolo, quando arriverà in occidente, sarà intitolato "MyOne's", abbreviando quindi la nomenclatura ufficiale del franchise. Andiamo a vedere tutte le novità sul videogioco ispirato alle gesta di Izuku e dei suoi compagni.MyOne'sverrà lanciato sugli scaffalisi per PS4 e Nintendo Switch il 23 agosto 2018. Inoltre, stando alle notizie provenienti dalla terra del Sol Levante, proprio nel corso delle ultime ore sono iniziati i pre ordini locali, e il gioco costerà 7600 yen più le tasse sia in forma digitale che fisica.Chi effettuerà la prenotazione della propria copia di MyOne's, almeno in ...