Usa - Melania Trump operata per una patologia benigna ai reni : "La first lady non vede l'ora di una sua piena ripresa per continuare il suo lavoro a sostegno dei bambini ovunque nel mondo", ha concluso il comunicato della Casa Bianca.

Usa - Melania Trump operata ad un rene 'Patologia benigna' : 'La first lady non vede l'ora di una sua piena ripresa per continuare il suo lavoro a sostegno dei bambini ovunque nel mondo', conclude il comunicato. Tags Argomenti: usa first lady Protagonisti: ...

Usa - per il "Washington Post" Donald e Melania Trump vivono da separati : Nell'inverno del 2014, aveva fatto scalpore la notizia di Barack e Michelle Obama che alloggiavano in due camere di albergo separate durante un soggiorno alle isole Hawaii. Quattro anni dopo, un'altra ...

Usa : Melania protagonista a cena Stato. Trump - grazie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Usa - Trump-Macron su Iran e Siria. E Melania è la first lady perfetta : Fatta eccezione per un paio di botta e risposta iniziali, infatti, Trump viene incalzato in continuazione più su questioni di politica interna che non su Francia, Iran e Siria. Mentre i titoli su ...

Melania possibile colpo di scena della presidenza Usa di Trump : ... è proprio da un eventuale strappo personale che potrebbe scoppiare la bolla della politica. Che cosa accadrebbe, infatti, se Melania si svegliasse di colpo e chiedesse il divorzio?

Melania Trump e il visto per gli 'Einstein' : i dubbi dei media Usa : ... Melania Trump, ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con 'straordinarie capacità' nella scienza ...