repubblica

: RT @RadioLondra_: Usa, Melania Trump operata ad un rene: 'Patologia benigna' - Deiana_Luca9 : RT @RadioLondra_: Usa, Melania Trump operata ad un rene: 'Patologia benigna' - RadioLondra_ : Usa, Melania Trump operata ad un rene: 'Patologia benigna' - globenoteslive : Usa, Melania Trump operata ad un rene: 'Patologia benigna' -

(Di lunedì 14 maggio 2018) 'La first lady non vede l'ora di una sua piena ripresa per continuare il suo lavoro a sostegno dei bambini ovunque nel mondo', conclude il comunicato. Tags Argomenti: usa first lady Protagonisti: ...